El Corte Inglés inaugura Mercado de Natal com marcas portuguesas

Mercado de Natal no El Corte Inglés.

O Bailarico, marca do bairro de Benfica.

A marca de joias presente no mercado.

Já é tradição ver a enorme árvore de Natal do El Corte Inglés acender as suas luzes (este ano, luzes led, programadas de forma automática com o objetivo de reduzir o desperdício de energético), todos os anos por esta altura. O evento acontece a 23 de novembro, e arranca com aquele que é um dos primeiros mercados de Natal dos armazéns dedicados às marcas portuguesas, de moda, beleza, decoração, artesanato, cerâmica - e mais.Entre elasAo todo são doze marcas novas portuguesas e quatro marcas de alimentação (Sabores do Kitaba, Ganso's, Echo Gelato Lab e M'arrecreo Pizza).Para complementar esta ação, os Grandes Armazéns apresentam também o tradicional espaço decompostos por azeite, vinho, biscoitos, compotas, queijos, enchidos, patés, chocolates, licores, entre outros produtos (entre os €13,50 e os €600) - e que podem ser encontrados na semi-cave, frente ao supermercado.Estão disponíveis em vários formatos: caixas, conjuntos, cabazes e baús, e com diferentes temas como: cool, vegan, bio, italiano, espanhol e francês.O mercado decorre até 24 de dezembro de 2023, em frente ao El Corte Inglés. Uma nota para os mais pequenos: oao El Corte Inglés de Lisboa e de Gaia noEntrada livre.