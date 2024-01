Papier & Terre Mêlée: uma viagem artística da OJO Gallery

Com uma localização privilegiada, a OJO Gallery é um ponto de encontro entre o passado artesanal de Portugal e a expressão artística inovadora da atualidade. O espaço, na Rua de São Bernardo (9a 9b), em Lisboa, abre agora as portas para receber uma exposição intitulada Papier & Terre Mêlée que, em colaboração com o artista Victor Marqué, revela um cuidadoso conjunto de peças que exploram contornos arquitetónicos e tons terrosos, criando um cenário único que desafia as fronteiras da expressão artística.

A exposição, que conta com a curadoria de Marie de Carvalho, a visionária por trás da Galeria OJO. Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

A exposição, que conta com a curadoria de Marie de Carvalho, a visionária por trás da Galeria OJO, reúne uma variedade de peças em diferentes formatos e materiais, desde desenhos e telas até esculturas cerâmicas. A singularidade desta mostra reside na fusão de elementos utilitários, como apliques, puxadores de portas e azulejos, todos concebidos especificamente para este evento. O resultado é uma amálgama visual que cativa e expande os horizontes de quem se entrega à contemplação das peças.

Artista Victor Marqué Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

Inspirado pela diversidade de mediums disponíveis, Victor Marqué explora as inúmeras possibilidades que cada material oferece ao seu processo criativo. "Todos os materiais trazem uma abordagem diferente", afirma o artista, destacando como um simples azulejo de cerâmica pode desencadear uma complexa composição escultural ou até mesmo inspirar uma extensa obra em tela.

Criações de Victor Marqué Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

A exposição PAPIER & TERRE MÊLÉE, que inaugurou a 13 de dezembro, promete ser uma jornada visual que se estenderá até 2024, oferecendo uma imersão nas intricadas criações de Victor Marqué.