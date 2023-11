Será que o verdadeiro nome de Banksy foi descoberto?

Será que foi desta que se descobriu a verdadeira identidade de Banksy? O famosíssimo artista de rua britânico, cujos graffitis, muito virados para a sátira social e política, são frequentemente vendidos por milhões – de dólares, libras, euros, o que for, já que as suas obras são apreciadas e desejadas em todas as partes do mundo –, consegue a proeza de se manter no anonimato, desde o início da década de 90, altura em que começou a "atacar" as paredes do Reino Unido. Sazonalmente, aparece alguém a dizer que descobriu quem é o verdadeiro Banksy – regra geral, dá em nada. E é isso mesmo que se passa agora, com a BBC a divulgar os primeiros segundos de uma entrevista, com o jornalista ainda a testar o som, em que Banksy admite chamar-se Robbie. Será?

O episódio remonta a 2003 e passa-se no início de uma entrevista para o programa PM, da estação de rádio BBC Radio 4, em que o entrevistador, Nigel Wrench, ainda a testar o som do microfone, confronta Banksy com o facto de o jornal britânico The Independent ter divulgado, nessa mesma manhã, o seu verdadeiro nome e lhe pergunta se o pode tratar dessa forma. O entrevistador pergunta-lhe diretamente: "O teu nome é Robert Banks?" Ao que ele responde: "Sim, Robbie."

Numa conversa entre um jornalista do The Independent e Nigel Wrench, e que o jornal divulgou no Instagram, este último confirma a história e recorda a conversa que teve com Banksy há 20 anos. Wrench diz que o que acha particularmente interessante, e um ponto a favor da possibilidade de esse ser mesmo o seu nome, é o facto de Banksy corrigir o nome Robert para o diminutivo Robbie. E conclui dizendo que não tem qualquer motivo para achar que ele estava a mentir.

A razão pela qual este episódio veio a público tantos anos depois está relacionada com o podcast da BBC Radio 4 intitulado The Banksy Story. Com 10 episódios semanais, este podcast foi lançado em meados de julho deste ano e chegou ao fim em agosto, mas, no dia 21 de novembro foi acrescentado um episódio de bónus, chamado Bonus Episode: The Lost Banksy Interview em que, tal como o nome indica, conta a história desta entrevista perdida e apresenta a possibilidade de Robbie Banks ser o verdadeiro nome do mais infame graffiter de todos os tempos.





The Banksy Story está disponível no Spotify e é apresentado por James Peak, um grande fã de Banksy e que, com a ajuda de Duncan, o seu sonoplasta, vai entrando cada vez mais fundo no mundo secreto deste artista de rua nascido em Bristol (ao que se sabe) e que se transformou num fenómeno cultural.