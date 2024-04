Livro sobre Issey Miyake: tudo o que sempre quis saber

Um tributo que é também uma enciclopédia. Issey Miyake, o famoso designer de moda japonês, morreu em agosto de 2022 e a merecida homenagem chega agora pela mão da Taschen. Um livro essencial para quem se interessa pela moda da segunda metade do século XX. Esta edição especial, escrita em inglês e em japonês, conta a história das roupas desenhadas por Miyake entre 1960 e o ano da sua morte, construindo uma visão definitiva do estilista que redefiniu a moda, com criações que misturam tradição, tecnologia moderna e função quotidiana. Algo que o livro descreve como uma "fusão única entre poesia e praticabilidade".

A linha "Pleats Please" continua a ser um bestseller da marca devido ao seu conforto e elegância Foto: Taschen

O livro Issey Miyake foi idealizado por Midori Kitamuri, chairman do Miyake Design Studio e da Fundação Miyake Issey, e presidente do museu de design 21_21 DESIGN SIGHT – alguém que trabalhou com o estilista para desenvolver coleções, exposições, produtos e publicações. E é com base nessa experiência de mais de 50 anos que Kitamuri desenvolveu este livro. Os textos, porém, são escritos por Kazuko Koike, fundadora e diretora do Sagacho Exhibit Space, em Tóquio, e que já escreveu e editou diversos livros tanto sobre Miyake, como sobre a arte e o design japoneses.

O casaco "Nihon Buyo", com o rosto estilizado de uma geisha – uma fusão perfeita entre tradição e modernidade Foto: Taschen

Este trabalho colaborativo reúne lindíssimas fotografias e esboços de alguns dos projetos e coleções mais famosos de Miyake – como Pleats Please, A Piece of Cloth ou Body Series – e uma cronologia completa do trabalho do estilista, bem como um original perfil pessoal, que analisa as ambições e inspirações que guiaram Issey desde a sua adolescência.

Issey Miyake, o livro, é um documento imprescindível para admiradores do estilista, estudantes, designers e apaixonados por moda. Está disponível na Taschen e custa 80 euros.