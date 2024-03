A história do surf desde 1778 em livro

Um livro dedicado ao surf. Foto: TASCHEN

Há fotógrafos de todo o mundo que, pelo menos uma vez por ano, se reúnem na Nazaré para captar a magnificência das grandes ondas da zona costeira mais rebelde de Portugal, a par da Ericeira. A imponência de uma onda gigante a rebentar pouco se equipara a outro fenómeno da natureza, é tão assombrosa quanto magnetizante. Mas não é isso que intimida as multidões, muito menos os grandes nomes do surf.Em jeito de retrospetiva, a TASCHEN acaba de reeditar um livro dedicado precisamente à história do surf - Surfing. 1778–Today. 40th Ed, de, de 500 páginas, que reúne imagens poderosas relativas à atividade, ao mesmo tempo que recorda como tudo começou, com destaques visuais que vão de stills de filmes a posters, passando por fotografias emblemáticas e premiadas ou até postais e anúncios televisivos.As referências vão desde como era o surf em Honolulu, Hawai, em 1919, com postais a recordar o estilo de vida dos surfistas, a cenas de filmes de época como Gidget (1959), que retratavam a vida na praia, aos tempos de hoje, às imagens de surf na Islândia, em 2013, entre blocos de gelo. Um livro ideal para apreciadores da beleza pura da Natureza, mas também da História, da Cultura, e do Desporto. €25