O livro das obras de arte a metro

Esta edição em dois volumes faz uma viagem através de quatro séculos de tecidos Foto: Taschen

Padrões para impressão em tecido criados na Alsácia em 1795 e 1865 Foto: Taschen

Tecidos para aplicação em mobiliário fabricados em França na década de 1920 Foto: Taschen

Panos com gramofones e ventoinhas fabricados em Inglaterra nas décadas de 1940 e 1950 Foto: Taschen

Esta é, provavelmente, a edição mais bonita que a Taschen alguma vez fez e isso não é algo que se diga de ânimo leve. "Ah, mas eu não tenho interesse nenhum por tecidos…", dirá o leitor. Mas isto não são meros tecidos.Esta maravilha para os olhos chama-se The Book of Printed Fabrics. São dois volumes, 888 páginas de fotografias de objetos de arte a metro, numaMesmo para quem não percebe a graça deste tema, a verdade é que asque compõem esta edição oferecem inspiração para inúmeras dimensões da vida.para quem se interessa por moda, design de interiores, decoração, até maquilhagem. Daqui poderá retirar ideias para juntar duas peças de vestuário que nunca imaginou que pudessem funcionar juntas. Poderá ganharpara escolher papel de parede, almofadas e outras peças de decoração. Ou poderá, simplesmente, deixar-se levar numaque o/a manterá numa bolha de felicidade e imaginação – utilíssima distração em dias de festas de família ou quando recebe visitas que não têm relógio.Flores, frutas, pássaros e borboletas dos quatro continentes – parece que a Antártida não é profícua em tecidos, quem diria?Multi-coloridos ou monocromáticos. Tons coordenados ou a contrastar.orientais, africanos e outros. Tecidos que parecemPadrões de inspiraçãoDesenhos modernos a fazer lembrar a. Esta edição da Taschen tem tudo o que possa imaginar e mais um par de botas – e o mais provável é que haja mesmo um padrão de tecido com botas, pois seThe Book of Printed Fabrics usou como material de estudo os mais de 900 tecidos guardados a sete chaves nos cofres do famoso(Museu da Impressão em Tecidos), localizado na histórica cidade francesa de Mulhouse, junto da fronteira com a Alemanha e a Suíça. Os textos e legendas são da responsabilidade de– historiadora de arte, especialista em têxteis e artes industriais, professora e investigadora na universidade de Haute-Alsace, e diretora do Musée de l’Impression sur Étoffes entre 2019 e 2022 e que é, atualmente, diretora do Musée des Tissus et des Arts décoratifs (Museus dos Tecidos e das Artes Decorativas) em Lyon.Esta edição em dois volumes de capa rijaé multilingue – com legendas e textos em inglês, francês e alemão – e pesa mais de seis quilos. Uma adição de peso – literalmente – paraEstá disponível no site da Taschen.