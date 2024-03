A história do limão num livro que é também um objeto de desejo

Das coisas azedas que a vida tem para oferecer, o limão é capaz de ser das melhores. Dá para fazer a proverbial limonada, mas também bolos, pastas e cocktails. Serve de tempero, tira nódoas, entra na composição de perfumes. Aparece em quadros e em poesias. Estranhamente, fez até uma aparição inédita no chão da casa de banho desta jornalista, arremessado pelo pontapé certeiro de um adolescente. Que é como quem diz, serve até para jogar à bola, o danado do limão. Nada mais junto, portanto, que receba uma devida homenagem, que acaba de chegar sob forma de uma lindíssima edição da Taschen em parceria com a revista artística, cultural e gastronómica The Gourmand. Chama-se The Gourmand’s Lemon – A Collection of Stories and Recipes. Depois da uma primeira edição dedicada ao ovo, chega agora esta ode ao limão.

O limão na pintura: natureza morta de Juan Sánchez Cotán, 1602 Foto: Taschen

Este novo livro, com as suas 272 páginas e 1,23 quilos de imagens lustrosas e textos que celebram a versatilidade do rei dos citrinos, não só está cheio de receitas, como explora os legados literários, artísticos, históricos e linguísticos do limão. Os textos são escritos por David Lane e Marine Tweed, criadores da revista britânica The Gourmand, e tem contribuições de Jennifer Higgie, romancista, argumentista e crítica de arte australiana.

O famoso espremedor de citrinos de Philippe Starck Foto: Taschen

Juntos, estes três autores mostram a influência do limão na dinastia Medici, apontam a sua capacidade de combater o escorbuto, referem que o seu sumo foi usado desde o século VII como tinta invisível para escrever mensagens secretas. Como se não bastasse, o limão tem todo um legado artístico, inspirando Picasso, Matisse, Warhol, entre outros, bem como um legado literário, estando presente como artifício nas obras de Joan Didion, F. Scott Fitzgerald, Tom Wolfe e James Joyce.

Uma das mais deliciosas aparições do limão na gastronomia italiana Foto: Taschen

A esta biografia histórica e artística do limão, juntam-se nada menos que 60 receitas, desde o famoso Tagliolini al Limone, ao cocktail Whiskey Sour, passando pela incontornável tarde de limão merengada. Há limões salgados, limões doces, limões de acompanhamento, limões para beber. E há uma grande dose de aftas se uma pessoa dá em fazer estas receitas todas de uma vez.

Um edição para colecionar, que está disponível no site da Taschen e custa 40 euros.