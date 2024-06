Marc Newson: a enciclopédia dos 40 anos de carreira

A carreira de Marc Newson é um verdadeiro compêndio do design de interiores – e exteriores. Cadeiras, relógios, estantes, ampulhetas, iates, aviões. Parcerias com grandes casas de moda, como a Louis Vuitton, com marcas de automóveis de luxo, como a Ferrari, até com companhias aéreas, como a Qantas Airways. Em 40 anos de carreira, Newson meteu a mão em tudo. E como 40 anos é um número bonito e redondo, a Taschen acaba de lançar uma grande enciclopédia com o percurso deste australiano, desde 1984 até 2024.



O Lockheed Lounge é uma das suas peças mais famosas Foto: Taschen

Chama-se Marc Newson Works 84-24 e conta com 496 páginas de papel grosso e lustroso, dignas da mesa de centro, divididas nas seguintes categorias: Objetos, Mobiliário, Interiores, Transporte e Jóias & Relógios. Cada descrição explora a história por detrás de cada peça e a sua criação, e está enriquecida com citações do próprio designer. O livro é complementado por um índice visual das obras completas de Newson, uma cronologia da sua vida, uma bibliografia e a sua história de exposições.

Suporte para livro comemorativo da Ferrari Foto: Taschen

Prova de que nenhum projeto é demasiado grande ou pequeno para este génio do design, é que os seus clientes incluem ainda marcas como Montblanc, Hermès, Nike, Dom Pérignon, Jaeger-LeCoultre e Ferrari. Marc Newson foi, para além disso, diretor criativo da Qantas Airways e designer para projetos especiais na Apple, incluindo do Apple Watch.

A SkyBed que desenhou enquanto diretor criativo da Qantas Airways Foto: Taschen

Newson foi até um dos designers escolhidos para participar no famoso Tokyo Toilet Project – imortalizado pelo realizador Wim Wenders com o filme Perfect Days –, que consiste em convidar famosos arquitetos e designers internacionais para criarem casas de banho públicas na capital do Japão. Espaços limpos, arejados e funcionais, onde as pessoas se sentem seguras, mesmo que os visitem à noite e no meio de um parque. A proposta de Newson, construída no bairro de Urasando, com um telhado de cobre a fazer lembrar um templo, está, naturalmente, incluída nesta enciclopédia.

Newson foi um dos designers convidados a participar no Tokyo Toilet Project Foto: Taschen

O livro é da autoria da escritora e editora Alison Castle, especializada em filosofia, fotografia e cinema e cujas obras incluem The Stanley Kubrick Archives, Stanley Kubrick’s Napoleon e The Complete Jacques Tati, e que já assinou trabalhos para a Vogue Italia, a Vogue China, e a Chaos 69. Está à venda no site da Taschen, como sempre, e custa 150 euros.