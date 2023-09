Misty Fest. O festival de música que percorre o país

Está prestes a começar a 14ª edição do Misty Fest – festival que integra vários espétaculos, incluindo estreias de artistas nacionais e internacionais do mundo da música, apresentação de discos recém-lançados, tanto nomes já consagrados como novos talentos.

Ao longo destas três semanas, o Misty Fest irá contar com uma programação da mais elevada qualidade artística, em várias salas nobres das cidades de Lisboa e do Porto, mas também Coimbra, Espinho, Estoril, Leiria, e Torres Novas - mantendo a sua exigência ao nivel de diversas apresentações, privilegiando a qualidade acústica, o conforto e a sua diversidade. As salas em destaque são bem conhecidas: do CCB, em Lisboa, à Casa da Música, no Porto, passando pelo Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra ou pelo Auditório de Espinho, nesta cidade.

As noites são dedicadas aos concertos, e muitos deles serão inseridos em sessões duplas, permitindo ao público acesso a dois espetáculos na mesma data e sala. Destacando assim, na sessão de duplas, Tó Trips e Rodrigo Leão (01.11 em Lisboa e 08.11 no Porto), sendo a primeira vez que estes dois artistas se encontram no mesmo cartaz e festival, numa sessão dupla com dois compositores/músicos de música instrumental. Nesta edição, Tó Trips apresenta-se pela primeira vez em nome próprio, com o álbum Popular Jaguar, acompanhado por Helena Espvall no violoncelo e António Quintino no contrabaixo.

Em palco estará, também, Rodrigo Leão, um dos mais celebrados compositores portugueses, acompanhado da sua flha Rosa, num concerto surpreendente ao som de dois pianos acústicos.

Rodrigo Leão Foto: Misty Fest

Para marcar este encontro de grandes artistas, o Misty Fest 2023 apresenta, também, o regresso de Carlos Maria Trindade com Vitral Submerso, num concerto acústico acompanhado do seu piano, dando um lamiré do disco que será lançado até ao final deste ano. No dia 7 de novembro, Rodrigo Leão e Carlos Maria Trindade encontram-se e partilham o mesmo palco no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.

Carlos Maria Trindade Foto: Misty Fest

Uma edição que ficará na memória com a participação de grandes nomes da música portuguesa. De destacar ainda, a estreia do compositor e pianista, Francisco Sassetti, para apresentação do seu álbum Home.

Francisco Sassetti Foto: Rita Carmo

Corinne Bailey Rae é um dos grandes nomes da música britânica, conhecida pelo Grammy que ganhou em 2008. Corinne sobe aos palcos do Capitólio, em Lisboa (4.11) e da Casa da Música, no Porto (5.11) para apresentar o seu mais recente albúm, Black Rainbows. Esta será a oportunidade perfeita para o público português, assistir à estreia deste álbum em todo o seu esplendou, numa verdadeira celebração da cultura negra.

Corinne Bailey Rae Foto: Misty Fest

Mais um nome que vem para fazer furor neste cartaz: Makaya McCraven, produtor e baterista, em estreia absoluta em Portugal, que é um dos grandes protagonistas do movimento da renovação do jazz, com pólos nas cidades de Los Angeles, Chicago e Londres. Parece ser um dos mais aguardados concertos deste festival.

Makaya McCraven Foto: Sulyiman

Outros nomes de grande relevo juntam-se a esta edição inédita: Alan Sparhawk que regressa aos concertos, depois do fim da banda Low em 2022 (devido ao falecimento da sua ex- companheira, Mimi Parker); Kurt Wagner, dos Lambchop; Matthew Halsall; Rodrigo Cuevas; Hauschka, vencedor de um Óscar em 2023; Anna Setton, cantora e compositora que irá apresentar o seu terceiro álbum O Futuro É Mais Bonito; Salomão Soares, pianista, compositor, com novo álbum Interior em Piano Solo e ainda John Grant que regressa aos palcos do Misty Fest, com o seu mais recente trabalho Boy From Michigan.

Uma performance que promete emocionar é de Wim Mertens, que está de regresso aos palcos do Misty Fest com o seu mais recente trabalho, Voice Of The Living, composição que nasceu como parte das comemorações da Grande Guerra e que se transformou numa homenagem a todas as vítimas dessa tragédia mundial.



Mais sobre o Misty Fest, aqui.