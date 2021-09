Andy Gotts, o fotógrafo que se recusou a usar Photoshop

Quando acabou os estudos, Andy Gotts, emblemático fotógrafo londrino, estagiou com alguns dos mais conceituados nomes da área como David Bailey e Lord Snowdon. Com eles aprendeu sobreutdo como queria trabalhar, longe do glamour dos shootings de Moda intermináveis, com extensas equipas repletas de assistentes.

Stephen Fry, 1990. Foto: Andy Gotts

Robin Williams, 2002. Foto: Andy Gotts

Andy percebeu que preferia fazer retratos sozinho, sem nenhum assistente, e fotografar as pessoas enquanto conversavam, como dois conhecidos que partilham experiências, usando fundos neutros. A sua preferência pelo preto e branco evidencia-se através dos detalhes de expressão, assim como a luz, inspirada em grandes mestres da pintura como Caravaggio ou Rembrandt, ou mestres do cinema como Alfred Hitchcock e David Lean.

Kate Winslet, 2013. Foto: Andy Gotts

Matt Damon e Heath Ledger, 2003. Foto: Andy Gotts

Outra das características do artista é a sua aversão ao retoque de imagens com Photoshop , o que já lhe valeu algumas recusas de personalidades a serem fotografadas por si e mostrar-se como são.

Al Pacino, 2008. Foto: Andy Gotts

Robert De Niro, 2015. Foto: Andy Gotts

Gotts começou a ser conhecido nos anos noventa ao pedir a Stephen Fry se o podia fotografar. Nos 90 segundos que lhe foram concedidos o fotógrafo fez o clique que lhe abriu o caminho para outras tantas celebridades, que através do passa a palavra foram descobrindo o seu trabalho e abordagem.

Harrison Ford, 2014. Foto: Andy Gotts

Dita Von Teese, 2009. Foto: Andy Gotts

"Nós amamos que a câmara capte as nossas complexidades e energias internas, que revele uma vida para lá dos olhos. Isso é o que o retrato pode oferecer, e nisto Andy Gotts é o mestre reconhecido." Stephen Fry

George Clooney, 2017. Foto: Andy Gotts

Sting, 2011. Foto: Andy Gotts

Este mês, o fotógrafo inglês inaugurou a exposição Icons na galeria Maddox, em Londres, a propósito do lançamento de um livro com o mesmo título, onde reúne algumas das suas fotografias de eleição, bem como as suas folhas de contacto destes 30 anos de profissão. Alguns dos mais consagrados nomes da indústria do cinema, música ou moda fazem parte desta mostra onde vemos os rostos e as expressões dos ícones, tal como eles são.

Clint Eastwood, 2010. Foto: Andy Gotts

Livro Icons – Portraits by Andy Gotts, €38, Scala. Foto: D.R

"Ele vê beleza em tudo e todos." Kate Winslet