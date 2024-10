"Feira de Outono - Arte e Antiguidades" na Sociedade Nacional de Belas Artes

A Feira de Outono - Arte e Antiguidades é, acima de tudo, um encontro nacional de colecionadores, designers, arquitetos que se interessam por esta área, que funciona como um mercado com a curadoria de peritos especialistas em cada tipologia que expõem. Este grupo de especialistas tem como objetivo mostrar apenas as melhores e mais autênticas obras de arte e antiguidades, com descrições verdadeiras e justas.

Obra de Sonia Delaunay Foto: DR

"Azuis Entrelaçados", 2024, de Fernando Daza. Foto: DR

Na maior mostra até agora descobrem-se 17 antiquários e galeristas ecléticos portugueses que contribuem, segundo a APA, "para um melhor entendimento da nossa cultura". Entre as obras é possível encontrar pinturas de artistas internacionalmente reconhecidos, como Sonia Delaunay, Paula Rego, Vieira da Silva ou Manuel Cargaleiro. Artistas como Pedro Cabrita Reis e Fernando Daza representam a contemporaneidade que contrasta com a modernidade nacional de Júlio Resende, João Vieira e Rogério Ribeiro. No mundo do design, peças assinadas pelos internacionais Tapio Wirkkala, Ettore Sottsass e Carlo Scarpa serão apenas algumas das presentes.

A direção da APA diz que a organização "tem feito um esforço na diversidade, pois julgamos ser interessante promover e aprofundar a abertura a diversas manifestações artísticas, possibilitando o diálogo entre o antigo e o contemporâneo que consideramos ser uma interessante via para a experiência estética."

Casario,1949, de Vieira da Silva. Foto: DR

Deixando a secção que poderia ser uma exposição de um qualquer museu de arte moderna, encontra-se também arte sacra, mobiliário, cerâmica portuguesa, tanto antiga como moderna, porcelana chinesa e joalharia. Na área da joalharia e metais preciosos há nomes internacionais como Gilbert Albert, David Webb, Van Cleef, Lalaounis e Verdura à venda, bem como os portugueses Kukas, Luiz Ferreira, Manuel Alcino, entre muitos outros.

Deixando a secção que poderia ser uma exposição de um qualquer museu de arte moderna, encontra-se também arte sacra, mobiliário, cerâmica portuguesa, tanto antiga como moderna, porcelana chinesa e joalharia. Foto: DR

Mesmo que vá para casa de mãos vazias, a variedade de épocas, tipos de obras, artistas e valores torna este mercado numa exposição e fonte de conhecimento do mercado da arte e das antiguidades.

Esta feira é organizada pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA). A associação sem fins lucrativos conta já com 30 anos a garantir a qualidade, autenticidade e confiança no negócio de antiguidades e arte. O medo de comprar algo com um preço inflacionado e excessivo está presente até nos mais experientes colecionadores de antiguidades e esta colaboração traz mais confiança aos compradores da Feira de Outono.

Quando? De 13 a 17 de novembro, entre as 15h e as 21h Onde? Sociedade Nacional de Belas Artes, R. Barata Salgueiro 36, Lisboa