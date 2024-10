Livro. Tudo o que sempre quis saber sobre ”The Shining”

Por estranho que possa parecer, esta jornalista tem bonitas memórias de uma noite de Natal passada em família a ver a obra prima de Stanley Kubrick, o filme The Shining – a adaptação para o cinema do livro de Stephen King com o mesmo nome. Claro que, a seguir, tiveram de limpar o palato com o Sozinho em Casa, uma vez que ninguém desejava ir para cama e sonhar com gente morta. Certo é que, desde então, aquele tsunami de sangue a sair da porta do elevador, contra a parede branca, tem, para esta jornalista com a cabeça atarraxada para o lado errado, qualquer coisa de natalício. A neve, as montanhas, a lareira, uma certa sensação de tempo pausado, um frigorífico cheio de comida, a sensação opressiva de ter demasiada gente junta no mesmo espaço sem fuga possível – e que reunião familiar é que, no calor do momento, não termina, por vezes, com um parente a correr atrás de outro parente com um objeto cortante ou uma arma de arremesso? Tudo isto para dizer que foi com alegria esfuziante que esta colaboradora da Must descobriu que a Taschen vai lançar, em dezembro – mesmo a tempo da lista de presentes –, uma edição especial sobre The Shining. Para ela, não há nada mais adequado e certamente que ela não pode estar sozinha na sua loucura, perdão, no seu entusiasmo.

Esta edição inclui dois volumes – um livro que conta a história da criação do filme e um álbum de recortes com memórias e inspirações Foto: Taschen

Este compêndio – chamado, simplesmente, Stanley Kubrick’s The Shining – consiste em dois volumes de capa dura. Um é um álbum de recortes com recordações das filmagens, como fotografias das gravações e dos bastidores, e elementos em que Kubrick se inspirou para realizar o filme, como recortes de jornais, imagens, textos e outros elementos decorativos, organizados de forma criativa para contar a história e preservar a memória de um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. O outro volume conta, passo por passo, a história da criação do filme, com centenas de horas de novas entrevistas exclusivas com o elenco e a equipa de produção e centenas de fotografias nunca antes vistas, numa visão inédita deste clássico de culto dos anos 80.

O livro conta como foi filmada a cena "The Talk", a famosa conversa em Hallorann explica a Danny, com apenas seis anos, as suas capacidades telepáticas Foto: Taschen

Stanley Kubrick’s The Shining dá testemunho das intermináveis revisões de guião do realizador, o seu uso revolucionário da Steadicam, os detalhes técnicos por trás do famoso elevador de sangue, o misterioso incêndio nos Estúdios Elstree durante as filmagens e as inúmeros takes para satisfazer a visão meticulosa de Kubrick.

Outra cena icónica cujo "making of" é explicado no livro é a da onda de sangue a sair do elevador Foto: Taschen

Esta edição, com prefácio de Steven Spielberg, foi concebida e editada pelo realizador Lee Unkrich, que tem uma das maiores, se não mesmo a maior, coleção privada de memorabilia do filme, que inclui adereços, roupas e objetos usados durante a filmagem, inclusivamente o famoso machado que Jack Torrance (Jack Nicholson) usa para espatifar a porta da casa de banho onde a mulher se esconde.

Esta edição especial está cheia de entrevistas inéditas e tem centenas de fotgrafias nunca vistas Foto: Taschen

Já os textos são da autoria de J. W. Rinzler, editor executivo na Lucasfilm durante 15 anos e que escreveu mais de 20 livros, incluindo The Making of Star Wars, The Complete Making of Indiana Jones, e a novela gráfica The Star Wars, que foi um sucesso de vendas.

O livro de recortes está cheio de detalhes que ajudaram Stanley Kubrick a desenvolver o ethos do The Overlook Hotel Foto: Taschen

Stanley Kubrick’s The Shining tem 1362 páginas, custa 100 euros e estará disponível no site da Taschen em dezembro. Mesmo a tempo de fazer muitos fãs do filme felizes na noite de Natal. Melhor só receber o livro e ver o filme de seguida.