Kampus expõe no hangar do Transpraia

O Transpraia é o comboio turístico inaugurado em 1960 que liga as praias da Costa da Caparica à Fonte da Telha, um trajeto de cerca de nove quilómetros. Muito utilizado nas suas primeiras décadas, este comboio caiu em desuso à medida que as pessoas começaram a utilizar mais os carros para ir à praia e deixou de circular em 2019.

A exposição By the Sea do artista urbano Kampus inaugura o espaço do hangar enquanto centro artístico e de difusão cultural, vontade do novo proprietário do espaço, Gregory Bernard, que vive há 7 anos na Costa da Caparica e comprou o Transpraia este ano. Como explica o empresário "o Transpraia pode ser um forte pólo cultural e tornar-se um centro de exposições na margem sul do Tejo." Nesta primeira exposição no espaço, o artista luso-brasileiro Kampus desenvolve 25 obras a partir das histórias e memórias dos quase 60 anos de circulação do minicomboio.

Kampus descobriu a sua identidade artística durante a sua adolescência, quando começou a rabiscar formas engraçadas nas paredes da escola. O artista é facilmente identificado pelas suas figuras em forma de salsicha que invadem as ruas de Lisboa, mascarando as críticas sociais e humor com divertimento e leveza. As salsichas que o artista pinta não são a representação de algo alegre como transmitem à primeira vista. Em vez disso, representam a imposição social a que cada pessoa se submete, como salsichas num frasco, obrigadas a seguir normas e expectativas, sem questionar nem pôr em causa o porquê dessas diretrizes silenciosamente implementadas.

Desta vez, no Hangar do Transpraia as obras são suspensas pelo cenário, entre o cais e o comboio. Numa nota mais leve e positiva, o artista explora e serendipidade dos momentos mais simples de verão que o antigo comboio terá proporcionado. Nos seus quadros podemos ver criaturas fantásticas, cor, referências à praia, água e areia, mas, acima de tudo, podemos esperar imperfeição, uma imperfeição intencional que remete para os nossos desenhos de crianças, que a par do posicionamento dos quadros, nos deverá fazer sentir num imaginário infantil de brincadeira e jogos de verão.

Gregory Bernard, o proprietário, conta que encontrou este artista através da "Pauline Foessel da Underdogs que me apresentou´o Kampus, uma verdadeira mais-valia da Caparica", depois de mostrar a sua vontade de dar "poder aos artistas e criadores locais", acrescenta: "o maior recurso natural da Caparica não é a praia: é a criatividade das pessoas." Desde o princípio desta parceria, artistas como Bordalo, Vhils ou Malibu Ninjas já visitaram e apoiaram a iniciativa, segundo o empresário francês.

Para Gregory Bernard, "salvar este comboio representa mais do que um projeto de transportes e de regeneração urbana. É uma homenagem ao património cultural, histórico e estético da Caparica." Para apoiar a renovação deste comboio, o proprietário fundou a associação sem fins lucrativos "Amigos do Transpraia".

Quando? 18, 19 e 20 de outubro, das 10h às 18h Onde? Hangar terminal do Transpraia, Praia da Riviera, Costa da Caparica.