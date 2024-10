Raízes e Horizontes. A profunda ligação da arte marroquina ao domínio feminino

A exposição "Raízes e Horizontes" destaca a obra de Malika Agueznay, Najia Mehadji, Ghizlane Agzenaï, Madiha Sebbani e Rahma Lhoussig, que utilizam técnicas contemporâneas para expressar um vínculo profundo com a cultura do seu país de origem. Estas artistas, provenientes de diferentes trajetórias e experiências, são unidas por uma vontade comum: preservar e reinterpretar o património artístico e cultural de Marrocos, ao mesmo tempo que abordam temas de grande relevância social, como a cidadania, a identidade feminina e a globalização.

Madhia Sebbani - Paradoxe. Foto: DR

Malika Agueznay, uma das pioneiras na arte abstrata marroquina, apresenta trabalhos que evocam a arte muçulmana antiga, utilizando formas e texturas que remetem para tradições como o bordado e a tatuagem com henna. Por sua vez, Najia Mehadji, uma artista franco-marroquina, explora a fusão entre as culturas ocidental e oriental, através de uma linguagem artística baseada no gesto e na caligrafia, abordando também questões de grande impacto social, como a luta pelos direitos humanos e a condição da mulher.

Malika Agueznay Foto: DR

Najia Mehadji Foto: DR

A intervenção de Ghizlane Agzenaï, conhecida pelo seu trabalho em espaços públicos, introduz uma dimensão espiritual através de formas geométricas e cores vibrantes, criando "totems" que transmitem uma energia positiva e apaziguadora. Já Madiha Sebbani, multidisciplinar e com uma carreira internacional, questiona as dinâmicas de poder e autoridade na sociedade árabe, recorrendo à fotografia e à performance para explorar a integração da mulher em contextos culturais tradicionais. Rahma Lhoussig, por seu vez, mergulha no inconsciente, criando obras que parecem fragmentos de memória, na qual figuras mascaradas evocam sonhos e emoções ocultas.

Ghizlane Agzenaï Foto: DR

Madiha Sebbani Foto: DR

Este projeto é fruto de uma colaboração entre o CPS e a Embaixada do Reino de Marrocos em Portugal, e pretende não só destacar o talento destas artistas, como também oferecer ao público uma visão abrangente da riqueza cultural de Marrocos, onde a tradição e a modernidade coexistem de forma harmoniosa.

Rahma Lhoussig Foto: DR

Para além da exposição em Lisboa, as obras também serão apresentadas na FIG Bilbao - Feira Internacional de Gravura e Arte sobre Papel, entre 28 de novembro e 1 de dezembro, onde Marrocos será o país convidado.

Malika Agueznay - L’Algue Amour. Foto: DR

A mostra na Galeria CPS é uma oportunidade para conhecer estas vozes femininas que estão a moldar o panorama da arte marroquina contemporânea, ao mesmo tempo que mantêm uma ligação indelével com as suas raízes culturais.