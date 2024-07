"Scandinavian Design". A bíblia do design escandinavo

Não há como não gostar. A sofisticação, a funcionalidade, a simplicidade, atraem apreciadores nos sete cantos do mundo. Não é por acaso que a versão low-cost vendida às peças – Ikea – tem tanto sucesso. Há, de facto, qualquer coisa de especial no design escandinavo. Algo que nos faz sentir confortáveis e em casa. Mas o que será? O que faz, afinal, com que a Escandinávia seja um viveiro de talento e inovação estética, mundialmente famosa pelos seus designs inimitáveis e democráticos? Porquê a Escandinávia? É isso mesmo que este livro da Taschen, Scandinavian Design, se propõe descobrir. Para isso, faz uma viagem pela Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca e, claro, Suécia, com exemplos que vão do artesanato à produção industrial.

O livro tem 512 páginas, custa 25 euros e estará disponível em agosto Foto: Taschen

Este guia essencial inclui uma análise detalhada do mobiliário escandinavo, vidro, cerâmica, têxteis, joias, metalurgia e design de produtos de 1900 até aos dias de hoje, com entradas aprofundadas sobre 125 designers e empresas lideradas por designers. Verner Panton, Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Timo Sarpaneva, Hans Wegner, Tapio Wirkkala, Stig Lindberg, Finn Juhl, Märta Måås-Fjetterström, Arnold Madsen, Barbro Nilsson, Fritz Hansen, Artek, Le Klint, Gustavsberg, Iittala, Fiskars, Orrefors, Royal Copenhagen, Holmegaard, Arabia, Marimekko e Georg Jensen – são alguns dos designers e empresas destacadas.

Tem centenas de fotos e textos sobre 125 designers e empresas do setor Foto: Taschen

O mais provável é que estes nomes não lhe digam nada. Ou talvez lhe lembrem nomes de móveis do Ikea. O certo é que, depois de ler este livro, nada disto será um mistério para si e poderá apreciar, com mais profundidade, as peças e ambientes criados por estes artistas, e compreender melhor o trabalho e pensamento por detrás de cada objeto e de cada escolha.

Conta, por exemplo, a história de Frida Hansen, uma designer norueguesa que estudou pintura antes de fundar uma oficina de bordados Foto: Taschen

Os autores desta bíblia são o casal Charlotte e Peter Fiell, autores de renome, professores, curadores e consultores na área do design escandinavo, e que, ao todo, já escreveram mais de 60 livros sobre o tema, inclusive vários para a Taschen. Trabalham frequentemente com universidades, empresas de manufatura, museus, leiloeiras e grandes colecionadores privados em todo o mundo.

Scandinavia Design tem 512 páginas, é uma edição em capa dura, custa 25 euros e estará disponível em agosto, mas já pode ser pré-encomendado no site da editora.