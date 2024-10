Peças com História em leilão: os 200 anos da Vista Alegre

13 anos depois do último leilão de peças da Vista Alegre, a marca junta-se à leiloeira Cabral Moncada Leilões, fundada em 1996 com especialização em Antiguidades e Obras de Arte e Arte Moderna e Contemporânea, para leiloar 136 peças que marcam os seus 200 anos de história. A peça mais antiga, que remota a 1827 ou 1828, é uma chávena com pires da "primeira fornada em grande da fábrica da Vista Alegre", segundo o catálogo da altura (e do leilão), e foi criada para a Infanta Dona Isabel Maria, filha do rei D. João VI. A chávena é decorada com ouro sobre cor-de-rosa, com três medalhões de figuras alegóricas e no centro a legenda "D. Izabel Maria".

Foto: @Cabral Moncada Leilões

Esta e as outras peças da curadoria, como é o caso da "Flamingos" e da "Casal de Perdizes", avaliadas em vários milhares de euros, estarão em exposição a partir de dia 23 de outubro, na Sala Branca, do Teatro da Vista Alegre.

Foto: DR

A Vista Alegre foi fundada em 1824 por José Ferreira Pinto Basto, depois de em 1816 adquirir a Capela da Vista Alegre e terrenos envolventes, em Ílhavo, onde instalou a fábrica. Inicialmente produziam vidro e cerâmica de "pó de pedra", por não saberem como fazer porcelana, mas o filho do proprietário acabaria por ir aprender a Sèvres, numa fábrica francesa, como fazer porcelana de alta qualidade. Em 1880, cessaram a produção de vidro. Nos primeiros tempos da fábrica, contratavam mestres estrangeiros que formavam os locais para a produção de porcelana.

Foto: @Vista Alegre

A partir do momento que especializaram a sua produção de porcelana, começaram a participar em exposições, desde a Exposição Universal no Crystal Palace, em 1851, em Londres, à Exposição Universal de Paris, poucos anos mais tarde, em 1867. Já na década de 80 do século passado, as peças de porcelana Vista Alegre foram protagonistas em locais como o Metropolitan Museum of Art (Met), em Nova Iorque, ou o Palazzo Reale, em Milão, difundindo a marca internacionalmente na modernidade. Hoje, casas reais e embaixadas um pouco por todo o mundo utilizam serviços Vista Alegre.

Em 1997 fundiram-se com o grupo cerâmico Cerexport, duplicando o volume de negócio, incluindo internacionalmente. Quatro anos depois, em maio de 2001, fundiram-se com o Grupo Atlantis, de vidro e cristal feitos à mão, formando um dos maiores grupos de tableware e giftware da Europa.

As colaborações com designers e personalidades tem mantido a Vista Alegre associada à Arte, entre eles os portugueses Siza Vieira, Joana Vasconcelos. Internacionalmente, já se associaram a Patrick Norguet, Ross Lovegrove, Marcel Wanders, Jaime Hayon, Claudia Schiffer, Christian Lacroix e Oscar de La Renta, entre muitos outros, em parcerias que certamente não serão as últimas da marca.

Foto: DR

Ao longos destes 200 anos a Vista Alegre não é só uma marca de porcelana, tornou-se uma fonte de memórias sociais e artísticas nacionais.

Neste leilão, no Teatro da Vista Alegre, a Cabral Moncada Leilões procurou as peças mais emblemáticas, raras e com maior relevância. A licitação já está aberta no site da leiloeira até à data do evento, dia 26 de outubro às 16h. Também pode acompanhar o leilão online, em cml.pt.