Quer parecer uma estrela de cinema? Use os icónicos óculos de sol de Steve McQueen

007 - Quantum of Solace, tal como os

Leonardo DiCaprio usou em Apanha-me se puderes (2002), ou ainda os Oliver Peoples Victory que Brad Pitt usou em Mr & Mrs Smith (2005), tornando a marca famosa.



Entre estes clássicos está o

Persol 714, um modelo inspirado em Steve McQueen. €350

revestidas de platina.

Persol 714, um modelo inspirado em Steve McQueen. €350

Persol 714, um modelo inspirado em Steve McQueen. €350

Não é só o vestuário que se torna tendência depois de surgir em determinados filmes. A sétima arte também tem o poder de imortalizar tendências de acessórios, e lançar marcas. Veja-se modelo Tom Ford Aviator que Daniel Craig usou no filmeclássicos Clubmaster da Ray Ban quemodeloqueusou em. Muito graças ao ator, a Persol ficou para sempre associada ao estilo cool das estrelas de cinema masculinas como McQueen.Para recordar o modelo, que se tornou icónico nos anos 60 e 70, a Persol relançou o modelo 714 numa homenagem ao emblemático ator. Composta por cinco modelos de óculos de sol dobráveis, inclui versões especiais: uma com lentes douradas, e outra no amarelo que dava a cor ao primeiro avião de McQueen (um Boeing-Stearman). As lentes são todasCustam 350 euros e estão disponíveis, para já, no site da Persol