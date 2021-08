Rolex e BBC assinam documentário sobre os oceanos

Se antigamente a Rolex, conhecida pelos seus relógios, preferia promover a exploração em prol da descoberta, agora a preocupação é outra. A empresa está convencida em mudar o legado, apoiando exploradores que estão focados no equilíbrio dos ecossistemas do planeta. Para tal, foi criado o 'Heróis dos Oceanos' em parceria com a BBC.



O projeto faz parte do Planeta Perpétuo, uma iniciativa lançada pela Rolex em 2019, que tem como objetivo apoiar o combate às alterações climáticas.



Sylvia Earle, oceanógrafa, embaixadora da Rolex e fundadora da Mission Blue, uma organização mundial que se dedica a encontrar e proteger 'hope spots', localizações críticas para o bom funcionamento dos ecossistemas marítimos. Durante o documentário, testemunhamos um grupo de cientistas que tentam salvar a vida marinha em diferentes zonas do mundo, como os corais na Grande Barreira da Austrália e as mantas gigantes do Peru.

Sylvia Earle, fundadora da Mission Blue Foto: Rolex/Stefan Walter

A equipa de biólogos que acompanha Earle é constituída por Emma Camp, Brad Norman, Vreni Häussermannpor, Angélique Poupponneau, Ghislain Bardout, Michel André e Kerstin Fosberg, cada um com um projeto para ajudar os oceanos.



Fosberg é fundadora da organização peruana 'Planeta Océano' que ajuda as comunidades costeiras a proteger a vida maritima e a desenvolver uma rede de ecoturismo. André ganhou um prémio Rolex em 2002 pois inventou um sistema que alerta os navios de possíveis colisões com baleias.



Enquanto Brad Norman, também vencedor do prémio Rolex, dedica a sua pesquisa à conservação do tubarão branco, Camp é especialista em corais.

Emma Camp, cientista marina, à procura de corais. Foto: Rolex/Franck Gazzola

Sylvia Earle acredita que ainda nada está perdido. "Cada um de nós pode fazer a diferença ao inspirar outros. Com paixão, curiosidade e esperança, qualquer pessoa pode mudar tudo. Podemos criar um "planeta perpétuo" para as gerações futuras".

Atualmente, só 8% do oceano é considerado área protegida, sendo que o objetivo é chegar aos 30% na próxima década. "Oito por cento é agora um porto seguro para a vida selvagem e vinte por centro é gerido de modo a que a população consiga continuar a viver do mar", afirma Sylvia Earle.

O documentário está disponível no canal de youtube e plataforma da Rolex.