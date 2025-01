Pharrell Williams e Nigo reinventam a moda masculina na Louis Vuitton

Quando Pharrell Williams assumiu o cargo de diretor criativo masculino da Louis Vuitton em 2023, ninguém sabia ao certo o que esperar. Conhecido pelo seu impacto no mundo da música e do streetwear, Pharrell trazia consigo uma herança de inovação. Agora, dois anos depois, a sua visão continua a transformar a moda masculina, e o desfile outono/inverno 2025 em Paris prova exatamente isso. Em parceria com Nigo, designer japonês e amigo de longa data, Pharrell apresentou uma coleção que celebra não só a criatividade, como também uma ligação pessoal profundamente enraizada no streetwear.

Intitulada Remember the Future, a coleção combina o espírito visionário de Pharrell com a meticulosidade arquivística de Nigo, propondo uma conversa entre o passado e o futuro. A história começa em 2003, quando os dois criaram as icónicas marcas Billionaire Boys Club e ICECREAM. Desde então, a amizade evoluiu para uma relação criativa que influenciou profundamente o streetwear, culminando nesta colaboração com a Louis Vuitton.

A coleção é uma manifestação desta história conjunta, misturando referências culturais. Nigo, com os seus vastos arquivos de mais de 10 mil peças de vestuário vintage, inspirou muitas nas silhuetas. Pharrell, por sua vez, trouxe o seu olhar único, reinventando códigos clássicos através de uma lente moderna e elegante.

A coleção apresenta um diálogo harmonioso entre o streetwear e o dandismo, dois estilos que à primeira vista parecem opostos, mas que aqui se fundem numa proposta coerente e sofisticada. As peças vão desde casacos bomber com detalhes florais em relevo até parkas híbridas e casacos varsity adornados com insígnias exclusivas da Louis Vuitton. Os elementos de vestuário de trabalho – inspirados em jardineiros, engenheiros e chefes de cozinha – foram elevados a novos níveis de luxo, com cortes precisos e materiais nobres.

A alfaiataria, sempre uma presença marcante nas coleções da Louis Vuitton, ganha uma nova roupagem. Casacos e fatos são descontruídos e reinterpretados em couro ou com influências da construção japonesa. A paleta de cores e texturas reflete o olhar de Pharrell e Nigo sobre subculturas como o rockabilly e o country, que se entrelaçam com as suas raízes comuns no streetwear.

O desfile aconteceu no icónico pátio da Cour Carrée do Louvre, num cenário idealizado pela Wonderwall, a empresa de design de Masamichi Katayama. No centro, uma esfera de vitrinas construídas com madeira reutilizada apresentava peças de arquivo que traçam a história da Louis Vuitton, Pharrell e Nigo. Cada vitrina era um portal para o passado, refletindo momentos culturais que moldaram a maison e os dois criadores.

Estas vitrinas não eram apenas uma homenagem às memórias, mas também uma metáfora para a visão partilhada dos designers: o futuro é construído sobre os alicerces do passado. Pharrell e Nigo criaram, assim, uma espécie de sinergia, em que a tradição se encontra com a inovação.

O desfile da coleção outono/inverno 2025 da Louis Vuitton não foi apenas um evento de moda, mas um manifesto.