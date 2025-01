Levi’s x Undercover. Criatividade e artesanato elevados a um novo patamar

Levi’s e a Undercover unem forças mais uma vez para marcar o 35º aniversário da marca japonesa criada por Jun Takahashi. Esta parceria celebra a fusão entre o design intemporal e icónico da marca norte-americana e a visão criativa e subversiva da Undercover, uma marca que desde 1990 transcende as fronteiras entre o streetwear, a alta-costura e as subculturas urbanas. O resultado é uma coleção que reflete a herança de ambas as marcas, com peças que são, simultaneamente, uma homenagem ao passado e uma exploração do futuro da moda.

Inspirada por momentos marcantes da história da Undercover, a coleção inclui nove peças que combinam um artesanato meticuloso com um design visionário. Foto: Clara Balzary

Inspirada por momentos marcantes da história da Undercover, a coleção inclui nove peças que combinam um artesanato meticuloso com um design visionário. Os Trucker Jackets Pinnacle Type II, por exemplo, remetem à famosa coleção da marca japonesa, Exchange, de 1998, conhecida pelo conceito de peças amovíveis. Com fechos destacáveis em mangas e costuras laterais, estes casacos permitem múltiplas configurações, como também convidam a criar visuais personalizados, algo que capta a essência inovadora de Takahashi. Feitos em denim indigo selvedge ou bombazine preta, trazem um toque de exclusividade, complementado por detalhes como etiquetas cocriadas e o conceito "Small Parts", símbolo da abordagem experimental da marca japonesa.

A campanha é protagonizada por Flea, lendário baixista dos Red Hot Chili Peppers. Foto: Clara Balzary

A campanha, protagonizada por Flea, lendário baixista dos Red Hot Chili Peppers, adiciona mais uma camada de personalidade à coleção. Fotografado em Malibu pela filha, Clara Balzary, Flea simboliza perfeitamente o espírito da linha: um equilíbrio entre luz e escuridão, clássico e contemporâneo, intuição e técnica.

O Trucker Jacket Type I apresenta ganga preta e branca com padrões em ziguezague bordados, um detalhe inspirado nos arquivos da Undercover de 2003. Foto: Clara Balzary

A coleção não se limita a revisitar o passado; também inova no presente. O Trucker Jacket Type I apresenta ganga preta e branca com padrões em ziguezague bordados, um detalhe inspirado nos arquivos da Undercover de 2003. Já o Type III explora a dualidade do conceito yin-yang, com bordados que evocam "luz" e "escuridão" no peito, acompanhados por uma fusão de gráficos serigrafados e bordados na parte traseira. Esses casacos, como toda a linha, destacam-se pela capacidade de transformar referências culturais e artísticas em peças tangíveis e versáteis.

Complementando os casacos, a coleção inclui duas opções de calças de ganga. Foto: Clara Balzary

Complementando os casacos, a coleção inclui duas opções de calças de ganga. Os clássicos 501® Jeans mantêm a silhueta icónica, mas ganham um toque contemporâneo com padrões bordados e etiquetas que combinam com o Type I Trucker Jacket. Por sua vez, os Baggy Jeans, com um corte mais descontraído, são adornados com uma mistura de serigrafia e bordados que refletem a estética do Type III. Para finalizar, três t-shirts, desenvolvidas em algodão jersey, carregam a mesma linguagem gráfica da coleção. Entre padrões em ziguezague e técnicas híbridas de impressão e bordado, as peças traduzem a essência criativa e a dedicação ao detalhe que caracterizam esta colaboração.

As peças traduzem a essência criativa e a dedicação ao detalhe que caracterizam esta colaboração. Foto: Clara Balzary

A nova coleção apresenta-se como sendo uma celebração de história, inovação e estilo pessoal. Disponível a partir de 18 de janeiro, esta linha estará acessível em plataformas como Levi.com e undercoverism.com, além de lojas selecionadas das duas marcas.