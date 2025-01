Sotheby's está a vender últimos itens raros pertencentes a Karl Lagerfeld

A Sotheby's encerra uma série de leilões dedicada a Karl Lagerfeld, designer de moda que faleceu em 2019, aos 85 anos, e que durante anos foi o responsável pelas coleções da Fendi e depois da Chanel (a partir da década de 80), além de ter a sua própria marca. A venda, que decorre até 31 de janeiro, apresenta mais de 200 lotes, incluindo desenhos, instrumentos musicais, fatos de designer e iPods, objetos pessoais do artista.



O leilão da Sotheby's inclui também esboços e desenhos feitos à mão, muitos deles inéditos, que tanto são silhuetas das novas coleções desenhadas com materiais que apanhava (eyeliners, por exemplo), mas também alguns desenhos satíricos, como um que retrata a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o Presidente François Hollande vestidos como personagens cómicas.

Os lotes da roupa, a que a Sotheby's chamou de "Total Looks", incluem uma variedade de sapatos, gravatas, blazers com valores que oscilam entre os 5.000 a 8.000 euros (5.200 a 8.400 dólares). O artigo mais abundante da venda, e talvez o mais surpreendente, é a coleção de iPods do ícone da moda, e que são 45, vendidos por conjuntos de quatro, com licitações de cerca de 1 100 euros (1 150 dólares) da primeira geração do modelo Nano, para valor máximo.

Há, também, outras peças mais aleatórias, como um cartão de felicitações do arquiteto Peter Marino enviado a Lagerfeld (e que se estima valer de 300 a 500 euros (315 a 525 dólares) ou uma lata de biscoitos da Lanvin, com uma mensagem para Lagerfeld do designer Alber Elbaz, claro, impróprios para consumo atual.