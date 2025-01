Veja x Bimba y Lola. Quando o design e a criatividade se aliam

O mundo da Moda ganha uma nova parceria que alia inovação, responsabilidade ambiental e design contemporâneo. Veja, conhecida globalmente pelo seu enfoque em materiais ecológicos e práticas éticas, junta-se agora à irreverente Bimba Y Lola, reconhecida pelos seus designs criativos e cheios de personalidade, para dar uma nova vida ao modelo Venturi II.

Nesta colaboração, os Venturi II foram transformados em peças únicas e cheias de estilo. Foto: @Veja

Nesta colaboração, os Venturi II foram transformados em peças únicas e cheias de estilo, com detalhes que elevam o design original a outro nível. A etiqueta de camurça no calcanhar, um pormenor subtil mas marcante, transporta a assinatura da marca espanhola, enquanto as costuras coloridas que decoram a língua adicionam um toque dinâmico e moderno. Disponíveis em dois esquemas cromáticos distintos — um mais neutro e elegante, e outro em tons de verde arrojado —, estes ténis, ambos a €195, destacam-se como peças versáteis que combinam conforto e tendência.

Multico Emeraude, €195. Foto: @Veja

Além do design visualmente apelativo, esta colaboração reforça os valores partilhados pelas duas marcas. A sinergia é evidente: enquanto a Veja introduz a sua abordagem consciente ao impacto da moda no planeta, a Bimba y Lola acrescenta a sua identidade criativa e inovadora, resultando numa coleção que celebra a fusão entre responsabilidade e ousadia.

Os Venturi II desta colaboração estão disponíveis nas plataformas online das duas marcas e em lojas selecionadas por todo o mundo.

Multico Almond, €195. Foto: @Veja

Com esta iniciativa, Veja e Bimba y Lola oferecem um produto, mas também uma visão conjunta de um futuro em que moda, sustentabilidade e criatividade podem caminhar lado a lado. Uma proposta que inspira a repensar as escolhas de estilo e a forma como consumimos moda, sem comprometer o planeta ou a originalidade.