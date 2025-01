Paul Mescal, o estilo de uma estrela em ascensão

1 de 5 / 1. Blusão, €1700, Givenchy na Fashion Clinic; 2. Relógio Hydra Black, €139, One; 3. Eau de parfum Esencia, 50ml, €118, Loewe; 4. Jeans Hatch, €89,90, Pepe Jeans; 5. Ténis Cuzmo, €129,95, Gant.

Foto: DR / Collage: Marina Sousa