Os Rolls-Royce do running

Nike Zoom Alphafly Next Nature

Nike Zoom Alphafly Next Nature, €324,99 Foto: Nike

Depois de ter apostado tudo na performance, com o revolucionário modelo ZoomX Vaporfly, que permitiu ao atleta queniano Eliud Kipchoge concretizar o sonho de concluir uma maratona abaixo das duas horas, a marca americana eleva agora a fasquia com os Zoom Alphafly Next Nature, colocando o foco não só na performance, mas também na sustentabilidade. Segundo a Nike, "pelo menos 50 por cento dos materiais usados são reciclados" a partir da sua própria linha de montagem, mas "sem sacrificar o desempenho". O segredo estará na forma como o pé assenta sobre uma espuma Nike Zoom X e duas estreitas unidades Zoom Air, que combinadas com uma placa de fibra de carbono a todo o comprimento, garantem uma passada enérgica, ágil e bastante reativa, "concebida para atingir novos recordes pessoais" – apenas há que treinar. €324,99

Saucony Endorphin Pro+, PVP: €250

Saucony Endorphin Pro+, €250 Foto: D.R

A mina de carvão de Zollverein, em Essen, Alemanha, serviu de cenário uma corrida pouco convencional, realizada a 22 de setembro. Nessa noite, um conjunto de atletas de elite de diversos países percorreram o velho complexo industrial, declarado Património Mundial da UNESCO, numa prova de dez km realizada em 8 voltas, que serviu para marcar o lançamento das Endorphin Pro +, "as sapatilhas de carbono mais rápidas" da marca americana Saucony. Coincidência ou não, muitos dos atletas participantes bateram as suas marcas pessoais, tendo até sido ultrapassado o recorde mundial dos 10 km para atletas surdos ou com deficiência auditiva, pelo sueco Otto Kingstedt. Desenhadas com a ajuda dos atletas participantes, as Endorphin Pro+ estão agora também disponíveis para o público em geral – tanto para homens como para mulheres.

New Balance Fuel Cell RC Elite, PVP: €240

New Balance Fuel Cell RC Elite, €240 Foto: D.R

A marca americana New Balance tem ganho bastante terreno à concorrência nos últimos anos devido às constantes inovações tecnológicas, bastante atrativas para uma nova geração de corredores, para quem as sapatilhas se tornaram, também, um gadget como qualquer outro. A gama Fuel Cell é disso exemplo, como mais uma vez se constatou este ano, com o lançamento de uma nova coleção de sapatilhas que incorporam placas dinâmicas de fibra de carbono, estreada pelos atletas patrocinados pela marca nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma pesquisa iniciada em 2017 e que teve, por agora, o seu corolário com o modelo Fuel Cell RC Elite, uma "sapatilha com retorno competitivo de energia para atletas de elite e maratonistas de grande nível", preparados para correr à "máxima velocidade".

Salomon S-Lab Phantasm, PVP: €185

Salomon S-Lab Phantasm, €185 Foto: D.R

A Salomon tem apostado em alargar o seu portfólio de calçado às corridas de estrada, adaptando a esta realidade a experiência acumulada nas corridas de trilhos e de montanha, segmento em que é uma das líderes mundiais de mercado. E já este ano lançou um dos seus trunfos mais fortes com os S-Lab Phantasm, um arrojado modelo de linhas minimalistas, que tem na leveza e na rapidez o principal cartão-de-visita. O objetivo é fazer que todos os corredores, sejam eles de elite ou apenas de fim-de-semana, se sintam sempre os mais rápidos. Para isso incorporou neste modelo uma série de inovações, com a tecnologia Energy Blade, desenvolvida pela marca e que replica o efeito impulsionador das placas de carbono, tão em voga na concorrência.

Adidas Ultra Boost, PVP: €180

Adidas Ultra Boost, €180 Foto: D.R

Uma das prioridades da Adidas é a linha Primeblue, composta por peças concebidas com plástico criado a partir de resíduos recolhidos em praias ou em comunidades costeiras. A marca alemã reconhece que tem contribuído para este problema global e, por isso, as ações para inverter a situação precisam de ser igualmente em grande escala. Nesse sentido, tem inovado processos com diversos parceiros, igualmente focados na sustentabilidade, como a organização ambiental Parley for the Oceans. Depois de em 2015 ter apresentado os primeiros sapatos feitos com resíduos plásticos reciclados, o objetivo passa agora por produzir mais de 15 milhões de pares produzidos com Parley Ocean Plastic, entre os quais se destacam as sapatilhas Ultraboost 21, consideradas o topo de gama da marca no segmento da corrida.

Asics Gel-Nimbus 23, PVP: €180

Asics Gel-Nimbus 23, €180 Foto: D.R

Renovadas há mais de 20 anos de forma quase cirúrgica, de modo a melhorar sem desvirtuar, são uma das sapatilhas de corrida de maior sucesso. Num mercado cada vez mais pautado pela inovação tecnológica, será, porventura, uma abordagem algo conservadora, mas a verdade é que esta também nunca foi descurada pela Asics, como mais uma vez se comprova nos novos Gel-Nimbus 23, que têm no amortecimento e acolchoamento o seu maior trunfo, mantendo-se assim como um dos modelos favoritos dos corredores de longas distâncias. A principal diferença é que, pela primeira vez, foram introduzidas inovações específicas de género, de modo a dar suporte ao corpo mais pesado de um homem e maior flexibilidade à leveza das mulheres.

On Cloudswift, PVP: €159,95

On Cloudswift, €159,95 Foto: D.R

Criada há pouco mais de dez anos pelo antigo campeão mundial de duatlo Olivier Bernhard, a On tem-se afirmado mundialmente pela introdução de diversas inovações, que reinventaram por completo o conceito de sapatilhas de corrida. O objetivo era transmitir ao atleta "a sensação de corrida perfeita" e para isso a marca suíça desenvolveu duas tecnologias próprias: a CloudTec e a Helion. A primeira consiste na sequência de caixas-de-ar que compõem a sola, conhecida por nuvens, de forma a garantir "um amortecimento multidirecional" e "reduzir a fadiga". Já a segunda refere-se à espuma "que permite transformar suaves aterragens em propulsões explosivas". Como acontece com o modelo Cloudswift, desenhado para percorrer curtas distâncias em superfícies duras e portanto perfeitos para atletas que treinam em ambiente urbano.