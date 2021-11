Courir, a loja francesa com mais de 30 marcas de ténis, chegou a Portugal

Nova loja Courir.

A Courir inaugurou oficialmente a"O conceito que definee que nos torna únicos é abordar o sneaker como um objeto de moda por direito próprio e não como um objeto desportivo" começa por explicar, responsável de Marketing e Comunicação da marca Courir, que acaba de se estrear em Portugal."Hoje em dia não é invulgar escolher o seu look para o dia de acordo com os ténis, e não o contrário. É uma paixão que partilhamos e que nos une em torno de um estado de espírito: o 'sneakerspirit', que liga com todos os públicos e todos os estilos, mas mais particularmente com o público feminino".Com isto em mente, em 2017, em resposta a esta crescente cultura de ténis entre as mulheres, a marca lançou um novo conceito de loja especificamente concebido para as mulheres, através da sua campanha "" (Partilhe o espírito do ténis). "No entanto, o nosso conceito não é estritamente falando uma loja concebida para mulheres, mas sim uma loja da qual elas já não se sentem excluídas. Queríamos realmente diferenciar o nosso conceito do dos nossos concorrentes que se caracterizam mais por códigos masculinos. O nosso conceito está centrado nas mulheres, na moda, nas sapatilhas e na nossa perícia como especialista."Nas lojas Courir, há marcas mais conhecidas como Nike, mas também outras mais distintas como a própriaSobre a vinda para Portugal, a responsável de comunicação refere que nos últimos 5 anos, a Courir empreendeu uma grande aventura de expansão internacional. "A Península Ibérica era uma ambição lógica: vizinho geográfico, grande potencial de mercado e, acima de tudo, uma reputação de liderança na moda. Todos os elementos estão reunidos para que a Courir se queira encontrar e responder ao público português. É um desenvolvimento ambicioso, porque acreditamos realmente que o nosso posicionamento único, centrado nas mulheres, pode trazer algo único ao mercado português em comparação com a actual oferta de sapatilhas."