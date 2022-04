Os famosos ténis da Nike de Kobe Bryant regressam ao mercado

A morte de Kobe Bryant no início de 2020 deixou o mundo de luto e apesar das inúmeras questões relacionadas com o seu falecimento, os adorados fãs não deixaram de ponderar o que aconteceria às suas sapatilhas da Nike. Os Kobes são uma das coleções mais bem sucedidas. Desta forma, a semana passada a marca anunciou que a produção dos ténis de Bryant terá um efeito imediato.

A tensão entre a Nike e Bryant parece ter começado muito antes do seu falecimento. Alegadamente, Kobe há muito que sentia que a Nike tinha deixado a sua coleção de sapatilhas de parte. Em dezembro de 2020, o empresário Shervin Pishevar alegou que Bryant planeava separar-se da Nike quando o contrato terminasse.

Após a sua morte, as vendas das sapatilhas Kobe foram suspensas. A marca apenas lançou, meses depois, uma nova coleção para comemorar o legado do jogador, incluindo as icónicas Kobe 6 "Grinch".

Menos de um ano depois, os representantes de Bryant optaram por não renovar o contrato que o atleta assinou previamente. Isto devido aos baixos números de produção e à recusa por parte da Nike em oferecer um contrato permanente semelhante aos de Michael Jordan e LeBron James.

No entanto, dado que os Kobes são umas das sapatilhas mais utilizadas pelos jogadores de NBA em campo, estes viram-se numa corrida de compra assim que descobriram a intenção de cessão do contrato de produção. Contudo, apesar desta tensão entre a gigante multinacional e os representantes de Kobe, a compra excessiva e urgente das adoradas sapatilhas não será deveras necessária, dado que a parceria Bryant-Nike foi renovada e conta agora com várias novidades.

A mulher do falecido jogador, Vanessa Bryant, anunciou que a linha Kobe irá concentrar-se na acessibilidade e no alcance do basquetebol juvenil. Também já foi revelado que as receitas de venda do primeiro lançamento sob a nova parceria serão doadas à Fundação Desportiva Mamba & Mambacita, a organização sem fins lucrativos da família Bryant que visa trabalhar com atletas jovens mais desfavorecidos.