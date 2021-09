Personagens de Monstros e Companhia ganham ténis em colaboração com a Adidas

Adidas x Pixar: modelo Dame 7 EXTPLY. Foto: Adidas

Para começar, aqueles dedicados ao gigante Sulley são o modelo

Dame 7 EXTPLY

Mais especiais são os dedicados à personagem

Mike Wazowski, os

D.ON Issue # 3

,

no verde característico da personagem, que tem apenas um olho (pormenor evidenciado na pala dos ténis). Um terceiro par é inspirado no

gigante laranja, George Sanderson

, uma versão divertida dos

Forum Low, com pelo.

Adidas x Pixar: modelo D.O.N. Issue #3. Foto: Adidas





Um filme que atravessa gerações,(2001) está prestes a ter um spin-off, pela Disney+ . Há novas personagens no novo filme, e para assinalar e celebrar este revival a Adidas e a Pixar uniram-se para criar uma coleções de ténis divertidos e joviais., em azul, claro.

O quarto par, disponível apenas para crianças, é o inspirado na pequena e enérgica Boo. Os mais nostálgicos vão reconhecer as flores do quarto da menina e, no calcanhar, a pele de cobra com que a vestem para passear pela fábrica, no filme.

Adidas x Pixar: modelo Forum Low. Foto: Adidas

Por fim, ténis de futebol. Este modelo é assimétrico, e existe em duas cores: verde (mais uma vez no tom de Wazowski) e azul com pintas cor de rosa, a fazer lembrar Sulley. A completar a coleção, há ainda uma camisola inspirada em Sulley, uma t-shirt dedicada a Mike e bolas de basquetebol para ambas as personagens.

Adidas x Pixar: um modelo inspirado em Boo. Foto: Adidas

Adidas x Pixar: um modelo de futebol. Foto: Adidas

Todos os modelos da colaboração estarão disponíveis a 25 de setembro, nas lojas, excepto o modelo de futebol, que será lançado a 7 de outubro.