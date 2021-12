Vestir como se fossemos ao Studio 54

TFRLab com uma festa ao bom estilo dos anos 70. The Feeting Room , a concept store multimarca com lojas no Porto e em Lisboa, estreou o inovador conceitocom uma festa ao bom estilo dos anos 70.

TFRLab: Studio 54. Foto: Pedro Mkk





O TRFLab é uma espécie de ecossistema criativo que vive dentro da loja, e que é marcado por lançamentos de coleções cápsula inspiradas em determinados temas, tendências ou épocas. O desafio é lançado pelos mentores do projeto, Edgar Ferreira e Guilherme Oliveira, diretamente às marcas que estão à venda na The Feeting Room.

Goodies Sportive, €85





A estreia do TRFLab acontece com vinte e quatro peças inspiradas no glamour hedonista dos anos disco, que se tornou imagem de marca do Studio 54, a famosa discoteca nova-iorquina. A primeira coleção cápsulta inclui colaborações com 15 marcas, quase todas portuguesas, ou baseadas em Portugal.

TFRLab: Studio 54. Foto: Pedro Mkk







Volta Lisbon, €12,50

Hypnotic Yellow, €140

Desta vez, os designer foram desafiados a criar uma ou mais peças que refletissem "não só o mítico clube mas também a vontade de libertação, o crescimento da auto-expressão ou as tendências de moda da altura, mantendo-se fiéis aos valores e posicionamento dos próprios criadores e marcas".A campanha foi fotografada porno Plano B, clube noturno localizado no coração da baixa do Porto. As peças já estão disponíveis para compra nas lojas físicas, e no website da The Feeting Room.