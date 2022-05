Manota: calçado à medida da elegância

A Santoni, marca de calçado de luxo italiana, e a Fashion Clinic, nome de referência no mercado de luxo em Portugal, uniram-se na criação de um dos sapatos mais elegantes do momento: o modelo Manota. A peça de edição limitada foi inteiramente inspirada em Miguel Guedes de Sousa, CEO do grupo Amorim Luxury, cuja alcunha é, precisamente, Manota.

Modelo Manota, €695 Foto: D.R

Tal como todas as criações da Santoni, também esta foi produzida à mão, surgindo numa camurça fina verde floresta, com sola de couro e tecnologia GoodYear, que o tornam extremamente confortável, e ainda uma fivela dupla com acabamento dourado mate, um elemento icónico da marca italiana.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fashion Clinic Man & Woman (@fashionclinic.world)

"Esta parceria é uma combinação de excelências. A Santoni e a Fashion Clinic representam luxo, sofisticação e estilo. São empresas feitas por pessoas e movidas por sentimentos autênticos. Sendo um fã pessoal da marca fez todo o sentido trabalhar em conjunto com a Santoni para desenvolvermos este modelo exclusivo para a Fashion Clinic", afirma Miguel Guedes de Sousa em comunicado. Manota está à venda na loja online e na Fashion Clinic da Avenida da Liberdade, em Lisboa, existindo atualmente apenas 40 unidades disponíveis.