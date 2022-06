Harry Styles desenha coleção em parceria com a Gucci

Coleção HA HA HA Foto: @gucci

Coleção HA HA HA Foto: @gucci

Foi em 2015 que Alessandro Michele tomou o lugar deda Gucci , e apenas um ano depois Harry Styles fazia a sua estreia a solo na música. Coicidência ou nem por isso, a verdade é que a marca de Moda italiana e o cantor britânico desenvolveram uma relação próxima, com Michele a assinar uma parte considerável do guarda-roupa do cantor, em palco e não só., a coleção de 25 looks que reforça a amizade entre os dois artistas foi apresentada ontem, dia 20 de junho, pelo designer em Milão, que descreveu a mesma como "uma colaboração nascida de umaque se autogera a partir do divertimento e termina com a tangilidade de um produto".surgiu da forma como ambos assinam as mensagensque trocam entre si, mas também às suas, remetendo ao tom juvenil e divertido que transpuseram para os designs. As peças foram inspirados na, com traços de, tão característicos de Alessandro Michele.O designer apresentou as peças como "o seu", e o resultado foram casacos de peito duplo em xadrez, fatos de veludos em tons vibrantes com pijamas estampados, camisas de bowling com botões de madrepérola e kilts plissados. Não faltam ase os motivos com corações, que fazem do ADN da Gucci, e naturalmente, de Harry Styles