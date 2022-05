Guccididas, uma coleção só para quem tem coolness

Longe vão os tempos em que a corrida era um desporto simples, em que bastava calçar umas sapatilhas e sair porta fora. Hoje, as marcas disputam entre si pela preferência dos consumidores, com modelos sustentáveis e tecnológicos, como os que a MUST apresenta. Todos eles mais leves, rápidos e confortáveis, conseguindo que qualquer corredor amador se sinta um atleta olímpico – nem que seja ao nível do equipamento.