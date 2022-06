De Marrocos para Évora, Saint Laurent abre-nos os olhos para a cor

É inesperado entrar na igreja de São João Evangelista, mesmo em frente ao Templo de Diana e dar de caras com um conjunto de 14 manequins vestidos por Yves Saint Laurent. Todos com evidentes influências marroquinas. E não é preciso ser um apaixonado por moda para ficar a admirar em detalhe este espetáculo de cor que ocupa toda a nave central da igreja, com o altar em talha dourada e os azulejos do início século XVIII como pano fundo. Até porque depois de conhecer melhor a história do Palácio e da exposição, percebemos, também, como tudo faz sentido. A história encontra sempre uma forma de se reencontrar…

Palácio dos Duques de Cadaval Foto: D.R

Mas para já LOVE - Marrakech Opened My Eyes To Color é sobretudo uma exposição focada na influência que Marrocos, e mais especificamente Marraquexe, exerceram na obra de Yves Saint Laurent desde a sua primeira viagem ao país, em 1966.

Exposição LOVE - Marrakech Opened My Eyes To Color Foto: D.R

Uma explosão de cores e de uma cultura (tão) nossa vizinha, patente no Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora, até 31 outubro de 2022. E é precisamente para o Palácio que seguimos, através de uma porta anexa à igreja, porque esta viagem de descoberta continua com uma mostra da cena artística marroquina.

13 artistas de diferentes gerações, e de diferentes disciplinas, nomes consagrados e sangue novo, utilizando as mais diversas técnicas, da pintura ao vídeo, passando pela tecelagem, vitrais e até peças em ráfia, juta e lã… Todos eles refletindo os laços culturais e partilhando a atração − o "Love" de YSL− pelas cores de Marrocos.

Exposição LOVE - Marrakech Opened My Eyes To Color Foto: D.R

Em cada sala encontramos uma sintonia cromática entre a obra do artista exposto e um cartaz de Yves Saint Laurent. O primeiro desta série de pósteres foi desenhado pelo criador em 1970, uma tradição que repetiu ao longo de 37 anos, enviando-os em forma de cartões de boas festas a amigos, colaboradores e clientes por altura do Natal. Usando novas paletas de cores, colagens, desenhos e guaches, estes eram inspirados em Marrocos, tendo em comum apenas o ano e a palavra "Love" que dá o título a esta viagem.

Foto: Jo Bacelar

Nas duas vertentes vamos encontrar peças cedidas pela Fundação Pierre Bergé - Yves Saint Laurent e por diferentes coleções particulares, sendo que ambos os curadores (Mouna Mekouar na arte, e Stephan Janson na Moda) estão há muito ligados ao universo de Saint Laurent, e destacam a importância do acervo aqui presente. Seria uma exposição de monta em qualquer cidade, Lisboa, Londres e até Paris, e por isso mesmo tem um significado especial que esteja a acontecer aqui, em Évora, em pleno Alentejo. Um interior há muito necessitado de grandes eventos culturais. É revelador, também, como a mostra nos chega pelas mãos de uma fundação privada, e não de um qualquer grande instituto público. Mas o evento serve também para assinalar a (re)inauguração do Palácio de Cadaval, após dois anos de extensas obras de recuperação.

Exposição LOVE - Marrakech Opened My Eyes To Color Foto: D.R

Nascido sob as ruínas de um castelo mouro, o Palácio tem uma história recheada de momentos importantes, incluindo ter servido como residência temporária de vários monarcas e prisão para D. Fernando II, Duque de Bragança − acusado de conspiração contra o rei D. João II e depois decapitado na Praça do Giraldo, em 1483. A fundação do edifício data de pouco antes, a mando de D. Rodrigo Afonso de Melo, antepassado direto da atual Duquesa de Cadaval, e que serviu, também, como primeiro governador em Tânger. É, pois, justo que esta reinauguração estivesse ligada à Marrocos, mas desta vez, como referiu Alexandra de Cadaval, Presidente da Comissão Executiva Casa Cadaval, focada na "cooperação e no futuro, fazendo esta ligação através de um tributo a Yves Saint Laurent pela sua paixão pelo país".

Cartão YSL LOVE Foto: D.R

O Palácio é ainda hoje residência da família, embora a igreja e parte das salas estejam abertas ao público e a (futuras) exposições. No piso térreo abriu também o restaurante Cavalariça Évora. Depois dos sucessos na Comporta e em Lisboa, o chef Bruno Caseiro chega à capital alentejana, pelo que há, numa visita ao Palácio Duques de Cadaval, mais alimento para além da alma.

A exposição LOVE - Marrakech Opened My Eyes To Color pode ser visitada de terça a domingo, das 10h00 às 18h00. https://love.ysl.palaciocadaval.com/