Gucci lança coleção de decoração e lifestyle

Alessandro Michele, diretor artístico da Gucci, é apaixonado por artigos de papelaria, como cadernos, lápis e jogos de tabuleiro. De acordo com o site Madame Fígaro, Michele guarda recordações queridas da sua infância, principalmente das idas a papelarias, e foi dessas lembranças que nasceu a nova coleção lifestyle da marca de luxo italiana.

Set de papelaria (web e Horsebit print), €280. Foto: Gucci

"Quando era criança, ir à papelaria e encontrar lápis, canetas, cadernos, jogos, significava trazer um sonho para a minha rotina diária. Eram objetos bem-feitos que falavam da arte do artesanato e que, embora fizessem parte do meu quotidiano, tinham a capacidade de emitir uma aura mágica, misteriosa e maravilhosa", contou o diretor artístico, de acordo com o site Fashion Network.

Estojo de lápis (tian), €310. Foto: Gucci

Na Milano Design Week, que aconteceu entre 5 a 17 de setembro, a Gucci abriu uma loja em formato pop-up para dar a conhecer as peças mais recentes da linha. Lá, uma panóplia de itens transportava os clientes para uma dimensão digna de um conto de fadas, como os cadernos de notas com o icónico padrão Gucci Supreme na capa, a caneta concebida segundo as regras da "proporção divina", os sets com envelopes e cartões, e ainda os baralhos de cartas, jogos de tabuleiro e dados de resina orgânica, entre outros.

Caderno do pato Donald Disney x Gucci, €170. Foto: Gucci

Caneta com estojo, €500. Foto: Gucci

"Imaginei um pequeno armário de curiosidades, um wunderkammer, como a gruta do Ali Baba, que poderia acomodar estes objetos do dia a dia e devolvê-los a uma dimensão de conto de fadas", explicou Michele.

Baralho duplo de cartas (geometric G print), €430. Foto: Gucci

Set de poker com Web e Double G, €5,500. Foto: Gucci

Dados com estojo, €310. Foto: Gucci

E como os acessórios não podiam faltar, a Gucci lifestyle tem ainda pijamas de seda, máscaras de noite e almofadas de viagem feitas de viscose e seda sustentáveis e também chinelos de casa.

Pijama de seda (tian), €2,600. Foto: Gucci

Os artigos estão à venda no website da marca e em lojas selecionadas.