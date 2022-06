Para brilhar ao sol

Foto: D.R 1 de 20 / Valentino Foto: D.R 2 de 20 / Blazer em cetim, € 1750, Dolce & Gabbana Foto: D.R 3 de 20 / Camisa em cetim de seda, € 950, Gucci Foto: D.R 4 de 20 / Calças em cetim de seda e veludo, € 750, Tom Ford Foto: D.R 5 de 20 / Blazer em cetim de seda, € 2190, Saint Laurent Foto: D.R 6 de 20 / Camisa em cetim estampado, € 580, Erdem Foto: D.R 7 de 20 / Calções em cetim, € 295, Dries Van Noten Foto: D.R 8 de 20 / Blusão em cetim estampado, € 935, Palm Angels Foto: D.R 9 de 20 / Camisa em cetim de seda estampado, € 1200, Valentino Foto: D.R 10 de 20 / Calças em jersey de cetim, € 425, Off-White Foto: D.R 11 de 20 / Blusão em cetim de seda, € 2632, Fendi Foto: D.R 12 de 20 / Camisa em cetim estampado, € 420, Acne Studios Foto: D.R 13 de 20 / Calças em cetim de seda, € 990, Giorgio Armani Foto: D.R 14 de 20 / Bomber em cetim, € 1340, Alexander McQueen Foto: D.R 15 de 20 / Calções em cetim de seda estampado, € 950, Etro Foto: D.R 16 de 20 / Camisa em cetim estampado, € 29,95, Zara Foto: D.R 17 de 20 / Calções cargo em cetim de algodão, € 450, Isabel Marant Foto: D.R 18 de 20 / Blusão em cetim bordado, € 2400, Celine Homme Foto: D.R 19 de 20 / Camisa em cetim estampado, € 780, Vetements Foto: D.R 20 de 20 / Calças em cetim jaquard, € 1150, Balenciaga

Esá oficialmente aberta a epóca de festivais e estamos em pleno verão. A grande novidade das tendências desta estação é que os brilhos se podem usar em total look. Mas se esta ousadia for demasiado arriscada para alguns, podem ser coordenados com peças mais clássicas como os fatos em lã fria ou mesmo com umas calças de ganga. Inspire-se na galeria de imagens.