A Google está a tentar ir atrás do prejuízo. A tecnológica estabeleceu parcerias com especialistas para criar óculos inteligentes. O grupo de luxo Kering, dono de marcas como Gucci e Balenciaga, é um dos parceiros. Além do grupo francês, a Google aliou-se ainda ao sul-coreano Gentle Monster e ao norte-americano Warny Parker. O objetivo é dar força à ideia de óculos inteligentes, introduzindo-lhes Inteligência Artificial (IA).

Apesar deste produto ser tema de conversa há mais de uma década, apenas a Meta tem sido capaz de fazer jus à criação, através de uma parceria estratégica com a Ray-Ban. A Apple, por sua vez, dedicou-se ao desenvolvimento de óculos de Realidade Aumentada, com os Vision Pro.

O objetivo da parceria com a dona da Gucci visa "combinar um design de vanguarda, funcionalidades inteligentes e tecnologia centrada no ser humano num único dispositivo". A colaboração "irá tirar partido da indiscutível experiência em óculos topo de gama da Kering Eyewear e das revolucionárias inovações tecnológicas da Google no âmbito da realidade alargada".

À semelhança da Meta, os óculos devem integrar-se na vida quotidiana, oferecendo "funções intuitivas e personalizadas orientadas para a IA que permitem aos utilizadores interagir com o seu ambiente de novas formas".

O acordo, apresentado durante a conferência Google I/O, gerou expectativa entre os presentes, especialmente em torno das funcionalidades que ainda têm de ser apresentadas.

Após o anúncio, a Warby Parker valorizou mais de 15% até aos 20,34 dólares, enquanto a Kering está a perder mais de 2% para 178,74 euros.

A Warby Parker saiu ainda mais beneficiada deste acordo. A Google comprometeu-se em pagar até 75 milhões de dólares para os custos de desenvolvimento e comercialização do produto, e o investimento direto de 75 milhões de dólares na empresa.

O anúncio na conferência anual da Google revelou que os óculos serão lançados na plataforma Android XR, um sistema operacional desenhado especificamente para óculos e fones. Os óculos vão incorporar IA multimodal, recebendo vários tipos de dados, como texto, áudio e vídeo. É esperado que o lançamento para o mercado aconteça apenas no próximo ano, embora as empresas não se tenham comprometido com datas.