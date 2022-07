/

Wimbledon 2022: os melhores looks do público masculino

São várias as regras que o torneio de ténis mais antigo do mundo impõe no que toca ao dress code. Enquanto os jogadores têm de usar exclusivamente peças brancas, o público deve optar por conjuntos elegantes. Afinal, este é o ponto alto da moda clássica no desporto. De Paul Mescal ao príncipe William, passando por Tom Cruise, eis os melhores looks de 2022