Cem anos depois de Paris acolher os Jogos Olímpicos pela última vez, a LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) - uma empresa multinacional francesa especializada em produtos de luxo - presta homenagem ao passado com uniformes, quando o sportswear começou a ganhar destaque e os estilos unissexo e feministas emergiam. Esta indumentária, destinada aosselecionados de diversas federações desportivas nacionais, não são apenas um tributo à herança cultural francesa, mas também uma celebração da fluidez e liberdade de movimento.A indumentária, refletindo um design intemporal com um toque contemporâneo. Além disso, cada voluntário receberá produtos da Fenty Beauty, sublinhando a importância da individualidade e da expressão pessoal. Para além disso,, provenientes do ecossistema de reciclagem de têxteis em circuito fechado LVMH Circularity.são confeccionados em tecido jersey de têxteis reciclados, um processo inovador desenvolvido pela startup francesa Weturn., por sua vez, são fabricadas com uma mistura de poliéster e lã reciclada, reforçando o compromisso do grupo com a moda sustentável. Grande parte da, com os pólos fabricados pela Duval, na região de Vosges, e as calças produzidas pela La Fabrique NOMADE, uma organização que apoia a integração profissional de artesãos refugiados. Este modelo de produção não só assegura qualidade e sustentabilidade, mas também promove a inclusão social e profissional.Por outro lado,, concebidos pela Louis Vuitton, são uma demonstração da excelência artesanal francesa. Criados na oficina de Beaulieu-sur-Layon, estes tabuleiros, projetados para serem leves e práticos. Capazes de conter entre duas a seis medalhas, estes tabuleiros carregam as criações da joalheria Chaumet , realçando o savoir-faire francês num dos momentos mais importantes para os atletas.A colaboração entre a LVMH e Paris 2024 é um. Os uniformes e tabuleiros de medalhas não são apenas elementos funcionais, mas verdadeiras obras de arte que refletem a rica herança cultural e o compromisso com o futuro. Assim, a LVMH reforça o seu papel como "o Artesão de Todas as Vitórias", tornando os Jogos de Paris 2024