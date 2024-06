Birkenstock em ganga? Os novos modelos são dos mais luxuosos até à data

As novas Birkenstock 1774. Foto: DR

A Birkenstock 1774 acaba de lançar a Eternal Sunshine, uma coleção dividida em duas partes que homenageia não só a cidade de Los Angeles, como também a sua energia eclética que transcende várias épocas.Nela, vemos os novos modelos de 1774, com grande ênfase na ganga e na ráfia. "Formas e tecidos em tons cítricos misturados com tons de azul, azeitona e burgundy procuram evocar memórias de verões intermináveis sob o sol", nomeia a marca. Em junho são lançados os modelos com ráfia e PVC transparente, e em agosto chegam os modelos em denim e pele brilhante. "". Como tal, os materiais da estação são feitos com técnicas especializadas "que contrastam o rústico com o pop e o moderno com o retro, relembrando o espírito nostálgico do sul da Califórnia do final do século XX."São vários os modelos que ganham esta nova roupagem.ou remetendo para o design de interiores em acrílico dos anos 70.No segundo lançamento, avançamos para os anos 80, nasem pele brilhante com um toque luxuoso que faz recordar as noites quentes de verão. "O denim, feito para envelhecer e amaciar com o tempo, também estará presente e envolve as silhuetas. Há ainda uma novidade, o, uns clogs de casa que também são ideais para usar no exterior, bem como a sandália- ambas alcochoadas com costuras de ganga em contrastes clássicos. "Fabricadas em denim com lavagem clara e escura, e uma footbed revestida em pele, estes modelos representam um testemunho do carácter descontraído de L.A. e do conforto vivido dos anos 90."