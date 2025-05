A LVMH assinou um acordo com a SKEMA Business School, no Dubai, para lançar um programa de formação em luxo. Chama-se Retail Excellence & Client Relationship Management (Excelência em Retalho e Gestão de Relacionamento com o Cliente) e chega à universidade para consolidar a importância do território dos Emirados Árabes Unidos no centro internacional do luxo, como avança o site Fashion Network.

Este é o segundo programa de formação da SKEMA Business School focado no luxo. Desde 2021, o programa académico já conta com o curso de Marketing e Estratégia Digital focado neste mercado, em colaboração com a Universidade de Nova Iorque.

"Com a SKEMA, a LVMH reafirma o seu compromisso com o retalho de luxo e com a formação dos talentos do futuro, através de um programa de formação focado na excelência, alinhado com a evolução da indústria do luxo. Esta parceria estratégica com incidência no retalho, que é o foco do nosso negócio, ilustra a nossa dedicação em apoiar as novas gerações no seu desenvolvimento profissional e transmitir a experiência única que define a nossa maison no mundo do retalho de luxo", referiu Pierre-Julien Bousquet, do grupo LVMH, num comunicado de imprensa.

O grupo francês de retalho de luxo vai ministrar palestras e masterclasses sobre temas como e-commerce, experiência do cliente, merchandising e inteligência artificial aplicada à experiência em loja. Os alunos vão participar em mesas redondas, palestras e visitas às lojas da LMVH no Dubai. A partir do quatro trimestre, o curso será ministrado inteiramente em inglês. Haverá ainda um estágio de quatro a oito meses para consolidar a experiência no mercado do luxo.

"A SKEMA e a LVMH estão a criar um programa inovador que desenvolverá verdadeiros especialistas em Excelência em Retalho e Gestão de Relacionamento com o Cliente, uma área de enorme procura. Estamos a abordar tanto os desafios estratégicos do futuro quanto às necessidades imediatas dos players do setor de luxo, equipando os alunos com as habilidades essenciais para se destacarem neste domínio excecional", referem Alice Guilhon, reitora da SKEMA e Emmanuelle Rigaud, diretora do mestrado em Global Luxury and Management.