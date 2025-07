Fashion Clinic Comporta recebe pop-up Dolce & Gabbana

Há mais um bom motivo para rumar à Comporta esta época estival. Desde 27 de junho, a flagship store da Fashion Clinic no Carvalhal abriu portas a uma pop-up de verão da Dolce & Gabbana. A casa de moda italiana vai ficar instalada no número 17 da Avenida 18 de dezembro até dia 14 de setembro.

Até lá, é possível conhecer uma coleção cápsula de assinatura D&G desenvolvida especialmente para destinos de resort e que chegou apenas a um número restrito de localizações selecionadas a nível mundial.

A Fashion Clinic Comporta já se tornou destino de referência para os consumidores de moda luxo que passam pelo Carvalhal. Este é um de sete espaços em Portugal da insígnia da Amorim Luxury que cruza moda, design e lifestyle.

Com 200 das principais marcas de referência nos universos da moda e decoração de luxo, a Fashion Clinic começou em Lisboa e chegou, nos últimos anos, ao Porto, Comporta e Algarve. A pop-up de verão da Dolce & Gabbana acontece no seguimento do sucesso das empreitadas anteriores, nomeadamente com a Dioriviera e Gucci Lido.