Marta Ortega nomeada presidente da Inditex. Eis o seu império

"O Conselho de Administração da Inditex, por iniciativa do seu presidente, Pablo Isla e do seu fundador, Amancio Ortega, […] aprovou a nomeação de Marta Ortega Pérez como presidente do grupo", avançou o comunicado publicado na Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhol.

Nos últimos tempos, a filha de Amancio Ortega ficou conhecida por se dedicar quase exclusivamente à introdução de coleções premium e à gestão de imagem da Zara, uma das grandes marcas do grupo, em conjunto com a Bershka, a Stradivarius, a Pull & Bear, entre outras. "Sempre disse que ia dedicar a minha vida a expandir o legado dos meus pais, a olhar para o futuro, mas a aprender com o passado", afirmou Marta Ortega, herdeira da Zara, que irá substituir Pablo Isla em abril de 2022.

Com preços convidativos e peças de boa qualidade, não é de estranhar que a Zara venda mais de 450 milhões de itens por ano apenas em roupa feminina. Recentemente, até se aventurou por caminhos nunca antes explorados ao criar uma linha de roupa para noivas e outra de cosmética. Apenas em 2020, a marca arrecadou 16,700 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de euros, de acordo com a mesma publicação. Está disponível em mais de 90 países.

Atualmente, a Inditex dá emprego a cerca de 5,500 pessoas em Corunha, Espanha. Só na sede, são cerca de 140 designers e uma centena de costureiras a trazer à vida as ideias das equipas de design. Aliás, quase todo o stock da Zara passa pelos centros de distribuição da cidade. "Acho que permanecer na Corunha foi parte do sucesso da empresa. Isso dá-nos uma perspetiva diferente", explicou Marta em entrevista.

O imparável sistema de fabricação da marca têxtil inclui nove fábricas e nove centros de distribuição em Espanha, bem como outro centro na Holanda. Quanto aos fornecedores, estão um pouco por todo o mundo, na Turquia, China, Marrocos e Índia. E é graças às relações duradouras com estes fornecedores que a marca consegue comprar tecidos de boa qualidade a preços mais baixos.

Outro dos segredos da Zara é o facto de comprar imóveis em áreas comerciais de luxo, uma tática incomum visto que a concorrência opta por alugar espaços mais baratos. Por fim, a eficiência e a flexibilidade da marca deve-se à execução da produção que, ao contrário do restante mundo da Moda, planeia as suas coleções de outono-inverno em meados de junho, três meses antes da concorrência, de modo a conseguir entender as tendências e as necessidades do cliente, de acordo com a WSJ Magazine e citado pela revista Hola.

A herdeira do grupo Inditex vive com o marido, Carlos Torreta, e com os filhos, Maltida e Amancio, de 1 e 8 anos, na Corunha.