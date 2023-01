Top 10. Os ténis de designer mais desejados em 2023

Gucci

Difíceis de confundir, os ténis da marca italiana misturam os elementos e motivos originais da Gucci com linhas clássicas de desporto, como o modelo Ace que já se tornou incontornável.

Ténis Ace em pele bordada, €620, Gucci. Foto: D.R

Off-White

Virgil Abloh, o falecido fundador e diretor criativo da marca, converteu os icones de estilo das tribos urbanas em peças fundamentais para os amantes das marcas de luxo. Os Out of Office são a prova de como os ténis podem adaptar-se às tendências pelas cores e materiais.

Ténis Out of Office em pele, €475, Off-White. Foto: D.R

Tom Ford

O designer americano tornou-se sinónimo de bom gosto e a sua marca um símbolo de luxo. Os ténis não fogem à regra e o modelo Cambridge, com os seus pequenos detalhes típicos do designer, sempre em camurça macia e produzido em Itália, tornou-se um clássico.

Ténis Cambridge em camurça, €650, Tom Ford. Foto: D.R

Solas oversized e grossas são elementos sempre presentes na marca inglesa, que conjugadas com as linhas clássicas, assim como pequenos detalhes de uma só cor, tornam a silhueta Tom Ford inconfundível.

Ténis Oversized em pele, €550, Alexander McQueen. Foto: D.R

Maison Margiela

O legado dos sapatos da marca manteve-se ao longo dos anos intocável. Um modelo que se tornou um ícone é o Replica, inspirado nos ténis standard do exército alemão, começou por ser feito em pele com detalhes de camurça e agora pode surgir noutros materiais e cores, ou mesmo salpicados de tinta, como já os vimos.

Ténis Replica em camurça, €480, Maison Margiela Foto: D.R

Os ténis da casa italiana variam entre o minimalismo das formas e materiais e os acabamentos altamente técnicos com materiais inovadores e formas ergonómicas. No entanto, qualquer que seja a opção, os modelos da Prada têm sempre a característica de serem conjugáveis com qualquer um dos looks da estação. São, de facto, intemporais.

Ténis Collision estampados, €890, Prada. Foto: D.R

Heidi Slimane, o diretor criativo, parece ter uma bola de cristal para criar peças de culto, prova disso são as suas passagens pela Dior, na qual tornou obrigatórias as calças de ganga skinny, e pela Saint Laurent, arrebatando uma legião de fãs para os fatos slim. Agora na Celine parece ter acertado mais uma vez, sendo os seus ténis uns dos mais procurados pela geração Z.

Ténis CT-04 em pele, €620, Celine Homme. Foto: D.R

Valentino Garavani



Os modelos clássicos de corrida, com as suas linhas simples, estiveram durante algum tempo afastados das luzes da ribalta até ao lançamento dos Rockrunner da Valentino. Com a mistura de estampados, cores e elementos das coleções das diferentes estações, o modelo ganhou estatuto de valor seguro.

Ténis Camouflage RockRunner em pele, camurça e microfibra, €650, Valentino Garavani. Foto: D.R

A lendária colaboração entre o designer japonês Yohji Yamamoto e a Adidas resultou na marca Y-3 com uma visão futurista de roupa para atletas que, há 20 anos, era completamente revolucionária. O modelo Qasa, na altura, foi responsável pelo ressurgimento da Adidas na Moda. Agora continuam a inovar com modelos que por vezes parecem desafiar a gravidade.

Ténis Kaiwa Y-3 em mivrofibra, neoprene e camurça, €350, Y-3. Foto: D.R

A característica mais importante desta marca italiana são as peles com a sua aparência artesanal pintadas à mão que se tornam impossíveis de reproduzir. Os ténis da marca rivalizam com os sapatos mais topo de gama da marca, pelo design, material e preço. Se puder, estes ténis são um luxo incontornável.