16 ténis para usar agora, do estilo retro ao slip on

BRANCO

Não há como falhar a finalização de um look ao acrescentar uns ténis brancos. De fácil conjugação, adaptam-se a todos os estilos e ocasiões. Se a hesitação se prende com a questão da limpeza, a garantia de sucesso faz a escolha valer a pena.

BRANCO Foto: DR

1.Ténis Martin Clean Cut, €115, Ambitious; 2. Ténis Relaxed Fit Verloma – Conlan, €85, Skechers; 3. Ténis B27, €1050, Dior; 4. Ténis Jimmy, €795, Christian Louboutin.



LONA

A simplicidade encontra conforto na tela de algodão. Respirável e leve, apresenta-se em modelos e estilos distintos. De cano alto ou baixo, mais clássicos ou joviais, declaram a preferência na estação quente.

LONA Foto: DR

1.Ténis Bend Low Decon, €140, Birkenstock; 2. Ténis Palla Ace, €74,95, Palladium; 3. Ténis Canvas Roots, €65, Havaianas; 4. Ténis K200, €72,50, Sanjo.

RETRO

Revisitar o passado não é novidade quando se trata de moda. E os ténis comprovam-no. Mais ou menos discretos, o estilo retro acrescenta o toque de elegância que não descura a praticidade e o conforto. Perfeito para a desconstrução de looks mais formais.

RETRO Foto: DR

1.Ténis RC42, €100, New Balance; 2. Ténis Dunk Low, €119,99, Nike; 3. Ténis Volley, €145, Veja; 4. Ténis handball Spezial, €110, Adidas.

SLIP ON

Deslizar e seguir caminho. Haverá ténis mais práticos e funcionais do que os Slip On? A remeter à adolescência, ou em versão luxuosa, a sua estética que dispensa atacadores não só os torna mais elegantes como minimiza o tempo de construção do visual.

SLIP ON Foto: DR

1.Ténis Terra Vulca, €600, Loewe; 2. Ténis SL250 OG, €72,50, Sanjo; 3. Ténis Classic Checkerboard, €75, Vans; 4. Ténis Killox, €79,95, Gant.

SPORT

Há muito que a prática desportiva inspira o quotidiano. Mais robustos, de sola marcante e conforto assumido, os ténis "sport" acrescentam a dose certa de ousadia à formalidade e agilidade aos dias corridos. Só o bom senso é que não pode ser descurado.

SPORT Foto: DR

1.Ténis Wing Tech-Mountain, €99,90, Victoria Shoes; 2. Ténis Cloudmonster 2, €189,95, On; 3. Ténis Bouncing, €720, Hermès; 4. Ténis Xemine, €104,95, Munich.

PELE

Se há peças que melhoram com o tempo, sem dúvida que uma delas será um par de ténis em pele. Um valor seguro. A durabilidade do material transmite confiança. O ajuste perfeito ao pé far-se-á sentir com a utilização. O aspeto, quanto mais usados melhor!

PELE Foto: DR

1.Ténis, €119, Pedro Del Hierro; 2. Ténis La Daddy, €550, Jacquemus; 3. Ténis Star Player 76, €85, Converse; 4. Ténis Downtown, €870, Prada.