Chaumet cria medalhas especiais para os jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024

Como sempre, os Jogos Olímpicos têm potencial para ser um evento de magnitude histórica, e a edição que se avizinha, em Paris, marca o retorno da competição global à Cidade das Luzes após mais de um século. Além do fervor desportivo e da excelência atlética esperada, estes jogos representam um momento de celebração da cultura francesa e da sua rica herança artística. Uma das manifestações mais emblemáticas dessa fusão entre desporto e arte é a criação das medalhas olímpicas pela prestigiada maison Chaumet, que confere um toque de requinte e sofisticação à mais alta honra desportiva.

"Homenagem aos Jogos Olímpicos da Antiguidade na Grécia, bem como aos Jogos modernos, que este ano celebram o seu regresso à capital francesa um século após os Jogos Olímpicos de verão de 1924." Foto: Reuters

A Chaumet baseou-se na sua rica herança e no seu estilo estilístico evocativo para criar um design que funde a tradição e a modernidade. Analisando com detalhe, é possível encontrar, numa das faces, um hexágono - emblema visual da França, é também um símbolo apreciado pela Chaumet. Amplificado por raios que evocam o brilho da nação e dos atletas, o design das medalhas reflete o esplendor da capital francesa.

A Chaumet baseou-se na sua rica herança e no seu estilo estilístico evocativo para criar um design que funde a tradição e a modernidade. Foto: Reuters

O grande elemento surpresa está no facto de o centro ser feito a partir de um pedaço de ferro da Torre Eiffel. A maison inovou ao colocar o centro hexagonal no interior da medalha com uma técnica de cravação conhecida como "griffe setting", utilizada em peças de joalharia. A outra face presta homenagem aos Jogos Olímpicos modernos e à história olímpica na Grécia, retratando a deusa grega da vitória – Nike. Tem ainda como "pano de fundo a Acrópole que sai do Estádio Panatenaico, onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896. Para esta edição dos Jogos, Paris 2024 quis que a Torre Eiffel se juntasse à Acrópole. Este lado da medalha olímpica presta assim homenagem aos Jogos Olímpicos da Antiguidade na Grécia, bem como aos Jogos modernos, que este ano celebram o seu regresso à capital francesa um século após os Jogos Olímpicos de verão de 1924.", afirma o comunicado partilhado pela LVMH, a parceria criativa do evento.

Para as medalhas paralímpicas, a Chaumet escolheu representar uma vista do sopé da Torre Eiffel, uma perspetiva familiar aos parisienses e aos visitantes. A inscrição "Paris 2024" está gravada em braille universal, simbolizando a acessibilidade e homenageando Louis Braille.

Relativamente às fitas, as cores escolhidas foram o vermelho e o azul e reproduzem as linhas elegantes e icónicas da Torre Eiffel, complementando o design sofisticado das medalhas.