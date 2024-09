Louis Vuitton lança três novas edições da famosa Bed-Trunk

Desenhada para os amantes de design e de viagens, a icónica Bed-Trunk, inventada em 1868, foi agora redesenhada pelos diretores criativos da Louis Vuitton. Patenteada em 1885, esta invenção consiste num baú com uma cama encaixada, com almofada e mesa de cabeceira incluídas, como um quarto portátil. De modo a encaixar num baú, a cama divide-se num estrado e colchão, por sua vez divididos em quatro partes. O colchão é feito de espuma viscoelástica, conhecida por memory foam, para proporcionar ao viajante uma noite de sono confortável.

De modo a encaixar num baú, a cama divide-se num estrado e colchão, divididos em quatro partes. Foto: @Louis Vuitton

17 anos depois de chegar a Paris para trabalhar para trabalhar com o artesão de malas Monsieur Maréchal, a Louis Vuitton criou a sua marca em 1854, focada em artigos de viagem e, passados quatro anos, em 1858, inventou aquilo que seria a peça que catapultaria a marca para o sucesso - o baú com um topo plano, possibilitando o seu empilhamento, a contrário dos anteriormente utilizadas. Em 1859, abriu o atelier de Asnières, a nordeste de Paris e ativo até hoje, apenas para encomendas especiais.

Em 1859, abriu o atelier de Asnières, a nordeste de Paris e ativo até hoje, apenas para encomendas especiais. Foto: @Louis Vuitton

Com foco na sua herança, a Louis Vuitton continua a lançar baús repensados para a atualidade, de malas para o dia a dia a objetos ligados à decoração. Desta vez, a marca lançou três modelos da Bed-Trunk, um desenhado por Nicolas Ghesquière, diretor criativo da secção feminina desde 2013, outro desenhado por Pharrel Williams, diretor criativo da secção masculina desde 2023 e, também, um modelo mais clássico, semelhante à Bed-Trunk original, chamado Lit Monogram.

Modelo mais clássico, semelhante à Bed-Trunk original, chamado Lit Monogram. Foto: @Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière inspirou-se nas suas coleções passadas e projetou uma mala com aspeto futurístico, mas romântico, com um baú exterior de cantos de metal que contrastam com uma cama de padrão floral, retirado da coleção de primavera/verão 2018.

Nicholas Ghesquière projetou um baú exterior de cantos de metal que contrastam com uma cama de padrão floral. Foto: @Louis Vuitton

O recém-chegado Pharrel Williams inspirou-se no arquivo da marca, combinando um exterior de riscas desconstruídas, utilizadas pela Louis Vuitton em 1872, com um interior de riscas vermelhas e brancas. A cama de jacquard beje é tecida com o clássico monograma LV.

Pharrel Williams inspirou-se no arquivo da marca. Foto: @Louis Vuitton

Aliando o luxo às viagens mais aventureiras, a Louis Vuitton mostra nunca se esquecer do seu passado, pensando sempre em novas maneiras de celebrar os seus elementos mais icónicos na contemporaneidade.