A dieta que o jogador inglês Declan Rice segue (e que é parte do seu sucesso)

Declan Rice é uma das promessas atuais do futebol. Em academias desde os oito anos, o médio-defensivo da seleção inglesa é apontado por muitos como o próximo capitão da equipa do West Ham, este ano, tendo feito mais de uma centena de jogos pelo clube e pela equipa nacional.

Em entrevista à GQ britânica, o jovem de 23 anos explicou como é o dia após um jogo, e como consegue manter um bom físico e uma boa saúde. A chave está na nutrição, com especial foco na refeição que faz antes de todos os jogos, há um ano e meio.

Seja qual fora a hora a que o jogo começa, o defesa come sempre robalo com arroz. Ao invés de massa com frango, que o deixava "pesado" e com dificuldade em fazer a digestão – algo nada favorável para quem tem um jogo de futebol pela frente.

Além disso, o jogador mantém-se longe de tudo o que seja doce, focando-se assim numa dieta rica em legumes, carboidratos, peixe e carne. De forma a manter a massa muscular bebe smoothies com proteína em pó e toma shots nutritivos.

Mas este não é o único segredo que faz de Declan Rice um dos melhores jogadores ingleses do momento. A sua rotina de fitness também contribui para o sucesso.

O jogador explicou à revista britânica que começa a sua rotina com 20 minutos na bicicleta, seguidos de 15 minutos de alongamentos em todo o corpo, feitos no tapete. Após esta parte estar completa – e dependendo dos dias – quando a equipa treina junta, fazem uma pequena caminhada, seguida de banhos de água fria e fisioterapia.