Bebe 6 litros de água por dia, vai dormir às 20h30 e não come tomate. Um dia na vida de Tom Brady

Quer seja um adepto ferrenho da NFL (National Football League - Liga Profissional de Futebol Americano) que ficou acordado até de madrugada a assistir ao Super Bowl, quer tenha achado – tal como as personagens de What We Do In The Shadows – que toda a gente estava a falar de uma coruja particularmente soberba (no capítulo "Brain Scramblies" desta série cómica, os vampiros vão a uma festa do Super Bowl achando que vão ver uma Superb Owl [coruja soberba]), numa coisa todos podem concordar: Tom Brady, que ganhou mais um título aos 43 anos de idade, é impressionante. O que é um pouco deprimente para o resto das pessoas.

7 de fevereiro de 2021: Tom Brady com a família na final da Super Bowl Foto: Instgram @gisele

Brady, o quarterback (elemento da ofensiva) dos Tampa Bay Buccaneers, conquistou o seu sétimo troféu do Super Bowl no passado dia 7 de fevereiro, ao direcionar a sua equipa para uma confortável vitória por 31-9 sobre os Kansas City Chiefs. Foi a sua primeira época com os Buccaneers, depois de 10 anos na equipa dos New England Patriots, e não faz tenções de se reformar.

Ver Brady a habituar-se tranquilamente ao hábito de vencer sucessivamente – apesar de ter a mesma idade que a mãe do seu "homólogo" dos Kansas City Chiefs [Patrick Mahomes], apesar de ser mais de um ano mais velho que Matt Hancock, e apesar de a versão de Madonna de American Pie estar no topo das tabelas quando ele começou a carreira – faz com que muitos perguntem: "Qual é o segredo dele para evitar a meia-idade? Posso ter direito ao mesmo? E será que alguma vez ele vai morrer?"

Bem, quando ler o que se segue, talvez não continue assim com tanta vontade de fazer o mesmo. Eis o guia de Tom Brady para nunca envelhecer. Ponha o cinto de segurança.

O seu programa diário

Tem sido referido que um dia na vida de Tom Brady é, precisamente, assim:

5.30am – Acorda, bebe água eletrolisada e um batido

7am – Toma o pequeno-almoço com a mulher, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, com os dois filhos de ambos e, por vezes, com o seu filho John, nascido de uma relação anterior com a a atriz Bridget Moynihan

10am – ‘Tempo de praia’

Meio-dia – Almoço

3-5pm – Treina com a equipa ou faz exercício físico

5-6pm – Sessão de trabalho de flexibilidade pós-exercício físico

6pm – Janta com a sua família

7pm – Revê imagens e estratégias com o seu treinador e dedica tempo a iniciativas solidárias

7.30pm – Tempo para estar em família, lê para os seus filhos

8.30pm – Hora de dormir

É divertido! A Gisele deve adorar.

14 de fevereiro de 2021: A fotografia que o atleta partilhou na sua conta de Instagram com a mulher Gisele Bündchen a pópósito do Dia de São Valentim Foto: Instagram @tombrady

Regime alimentar

Nada de cafeína. Nada de farinha branca nem açúcar refinado. Nada de laticínios nem glúten. O mesmo relativamente aos vegetais que possam provocar inflamações [conhecidos como vegetais de erva-moura, ou vegetais do grupo das solanáceass], como tomate, pimentos, cogumelos e beringela. Em vez disso, é fã de vegetais de folhas verdes, proteína saudável, legumes e cereais integrais. Trata-se de uma dieta alimentar 80% à base de vegetais e 20% à base de proteína animal (produzida em regime de pasto). E, em dias de jogo, Brady come também uma sanduíche de compota e manteiga de amêndoa.

Ah, e água. Litros e litros de água. Brady tenta beber diariamente cerca de seis litros de água eletrolisada. Temos então de partir do princípio de que qualquer "aberta" que tem na sua rotina diária é passada a urinar. Só pode.

Exercício

Com o decorrer dos anos, os exercícios de Brady passaram das rotinas de equipa de levantamento de pesos para atividades especificamente desenhadas para o seu estatuto de cidadão sénior do mundo da NFL.

Esta foi a primeira época de Tom Brady com os Tampa Bay Buccaneers Foto: Instagram @tombrady

O seu programa de exercícios é gerido à lupa pelo seu treinador pessoal, Alex Guerrero, que é também o sócio de Brady na sua marca de saúde e bem-estar, a TB12 [as iniciais do primeiro e último nome, e o número da sua camisola], e começa sempre com uma massagem de "força profunda" – uma massagem intensa, de quatro minutos, que prepara 20 grupos de músculos para o impacto da sessão de exercícios.

A sessão principal, fora da esfera do treino da sua equipa, pode começar com 40 minutos de faixas elásticas com vários níveis de resistência, seguindo-se uma rotina que envolve pranchas, lunges, agachamentos e abdominais. São evitados pesos mais pesados que possam provocar distensões musculares, pois Brady precisa que os seus músculos mantenham a flexibilidade e resiliência.

Em seguida, Brady volta à massagem, para nivelar o ácido lático libertado durante os exercícios e melhorar a recuperação, antes de uma sessão de exercícios com os seus colegas de equipa ou uma sessão de surf. Cansado? Mas ainda falta uma: antes de ir para a cama, Brady realiza mais uma sessão para trabalhar a flexibilidade e garantir que não fica com dores nem mazelas.





Mais umas coisinhas

Meditação, claro. Para se sentir "emocionalmente estável e espiritualmente alimentado", Brady pratica meditação transcendental, bem como ioga. Segundo Guerrero, "a estabilidade emocional permite-nos ter uma consciência espiritual. Digo sempre ao Tom e à Gisele que eles são as pessoas não religiosas mais espirituais que conheço".

Brady já citou várias vezes o livro The Four Agreements: A Practical Guide to Personal Freedom [Os quatro compromissos: um guia prático para a liberdade individual, de Don Miguel Ruiz] como o seu favorito sobre a filosofia tolteca, e costumava ter uma pequena estátua do deus hindu Ganesha – "destruidor de obstáculos" – no seu cacifo.

Brady também trabalha para manter as suas reações aguçadas, com frequentes exercícios cerebrais para melhorar a função cognitiva e a realização de exames neurais de tempos a tempos. Ele usa aplicações como a BrainHQ, que foi concebida para pessoas com perdas de memória ou danos cognitivos, de modo a melhorar as suas reações em campo e conseguir analisar o jogo, decidir uma execução e fazer um passe, tudo em menos de um segundo.

Horas de sono

Quem de nós tiver mais tendência para a matemática terá feito de imediato as contas à rotina diária de Brady e percebido que dorme nove horas seguidas todas as noites, ou que pelo menos tenta. Ele é conhecido por ser um entusiasta do sono: em 2002, quando ganhou o seu primeiro Super Bowl, fez manchetes por ter feito uma sesta de 12 minutos antes de o jogo começar.

Hoje em dia, continua a levar a sério a questão das horas de sono. O seu colchão é feito com espuma de memória que contém micro-diamantes. O termóstato do quarto está sempre fixado entre 15,5 e 18,3 graus Celsius. Certifica-se que não olhou para o ecrã do computador, telefone ou televisão pelo menos 30 minutos antes de se ir deitar. E os seus pijamas são "roupa de dormir forrada com material biocerâmico" fabricada pela sua patrocinadora Under Armour, que custam 200 dólares e é suposto "fomentarem a energia, promoverem a regeneração e melhorarem o desempenho".

Vê? Não há qualquer razão para você não poder estar também a vencer Super Bowls aos 43 anos...

Guy Kelly/The Telegraph/Atlântico Press

Tradução: Carla Pedro