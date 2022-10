Receita. Gordon Ramsey ensina a fazer dourada no vapor com gengibre e malagueta

1 pedaço de gengibre com 1 cm;

½ malagueta vermelha;

4 douradas ou filetes de robalo (120 g cada);

2 c. de sopa de molho de soja;

125 ml de caldo de peixe, ou água com 2 folhas de lima em infusão;

1 chalota alongada;

4 c. de sopa de óleo de sésamo;

120 g de legumes asiáticos, por exemplo, choi sum ou pak choi.

200g de arroz pré-cozido;

2 colheres de sopa de folhas de coentros;

Quartos de lima.

Dourada no vapor com gengibre, soja, malagueta e chalotas fritas em sésamo Foto: D.R

Livro de receitas 'Ramsey em 10 minutos', de Gordon Ramsey Foto: D.R

duas pessoasDica para poupar tempo: Use uma colher de chá para descascar o gengibre –demorará menos tempo do que se usar uma faca e desperdiçará menos gengibre.1. Comece por forrar um recipiente para cozer no vapor com papel vegetal, tendo o cuidado de forrar também os lados para evitar que o líquido derrame;2. Encha uma chaleira com água e leve-a a levantar fervura. Depois, verta-a para uma caçarola e volte a levá-la a ferver em lume médio;3. Rale o gengibre descascado, remova as sementes à malagueta e lamine-a finamente;4. Coloque os filetes de peixe no recipiente para cozer no vapor, adicione o gengibre e a malagueta juntamente com o molho de soja e o caldo de peixe (ou a água da infusão). Tape, coloque-a por cima da caçarola com a água a ferver e deixe cozer no vapor durante 4 minutos;5. Entretanto, lamine finamente a chalota descascada, coloque-a numa caçarola pequena juntamente com o óleo de sésamo e deixe-a refogar em lume forte durante 1 minuto, ou até as chalotas começarem a crepitar e a ficar douradas.6. Arranje os legumes asiáticos e, passados os 4 minutos, adicione-os ao recipiente para cozer no vapor. Deixe-os cozer durante mais 2 minutos;7. Aqueça o arroz e distribua-o por duas tigelas pouco fundas;8. Retire o peixe do recipiente, disponha-o sobre o arroz juntamente com os legumes asiáticos e regue com o líquido que ficou no recipiente para cozer no vapor. Deite por cima o óleo de sésamo quente e as rodelas de chalota crocantes e polvilhe com as folhas de coentros. Sirva com os quartos de lima.