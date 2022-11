5 bares e cafés para ver os jogos do Mundial em Lisboa e no Porto

Depois de vencer 3-2 ao Gana, a seleção portuguesa enfrenta agora a equipa do Uruguai, cujo jogo será transmitido hoje às 19 horas de Portugal. Embora o canal assinante Sport TV detenha a totalidade dos direitos televisivos do Mundial de futebol - são 64 encontros ao todo - há 36 jogos disponíveis em canal aberto, na RTP, SIC e TVI, o que permite aos não-assinantes do canal assistir às partidas no conforto do próprio sofá. Mas, e quem prefere viver o Mundial na companhia dos amigos, de petiscos e de uma boa cerveja? Também há solução.

Café Império, Lisboa

Desde 1955 que o Café Império acompanha várias gerações lisboetas, não só pela sua ementa - com destaque para o famoso bife à Império com ovo estrelado - mas também por ser um dos melhores locais na capital para assistir a jogos de futebol, graças à sua tela gigante e às onze televisões espalhadas pelo estabelecimento. O café mantém alguns elementos clássicos da sua traça original, mas já se modernizou.

Café Império Foto: Café Império

The George Pub, Lisboa

Na baixa lisboeta, este bar inspirado num pub britânico é o local ideal para terminar um longo dia de trabalho, ainda para mais em época de Mundial. O ambiente acolhedor e descontraído faz-nos sentir em casa, sim, mas o que nos conquista mesmo são as suas 11 televisões ligadas em vários jogos de futebol. Para acompanhar, há cerveja fresca e iguarias da cozinha britânica, incluindo opções vegetarianas e vegan.

The George Foto: The George

Real Sports Bar, Lisboa

Não é só a decoração inspirada nos desportos vintage que faz do Real Sports Bar, no Hotel Real Palácio, o spot perfeito para ver os jogos de futebol do Mundial, embora esta contribua para o clima eletrificante. Entre amigos, com uma cerveja fresca na mão, um hambúrguer de novilho no prato e nachos com guacamole para partilhar, o que mais poderiamos precisar?

Real Sports Bar Foto: Real Sports Bar

Bonaparte Downtown, Porto

Descreve-se como um "típico pub irlandês de espírito e decoração alternativos, com música dos anos 80 e ecrãs gigantes", ideais para dias de jogo. Com mais de 40 anos de história, é um dos locais preferidos dos portuenses para um bom serão, com ou sem futebol. Desde que haja cerveja e francesinhas, está tudo bem.

Bonaparte Downtown Foto: Twitter FC Porto

Adega Sports Bar, Porto

Mais um estabelecimento dedicado aos amantes de desporto, desta vez no norte do país. A decoração não tem como enganar: camisolas, cachecóis e outros acessórios ligados às mais diversas modalidades desportivas, futebol incluído. Conta com dez ecrãs de televisão e cinquenta referências de cerveja, nacionais e importadas. Para acompanhar, o menu dos petiscos engloba cachorros quentes, hambúrgueres de carne de vaca ou vegetarianos, tábuas de queijos e de charcutaria, entre outras.