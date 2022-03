5 alimentos a evitar antes do exercício físico

Treinar de estômago vazio é uma prática comum, embora os médicos aconselhem a comer antes do exercício. Contudo, há também que ter cuidado com o que escolhemos consumir nestas situações.

Segundo alguns especialistas citados pelo site Bussiness Insider, existem cinco tipos de alimento que devem ser evitados antes da prática de exercício físico. Isto porque sendo de difícil digestão, apenas vão piorar o desempenho dos atletas.

Em primeiro lugar estão as leguminosas, como feijão, ervilhas, soja ou lentilhas. No geral, as leguminosas são excelentes fontes de proteína, hidratos de carbono e ferro. Porém, também contêm bastante fibra, e é a fibra que dificulta a digestão, provocando inchaço e mal-estar. Os vegetais como a couve-de-bruxelas, o brócolo ou a couve-flor devem ser evitados pela mesma razão.

Em terceiro lugar estão os alimentos ricos em gordura, tal como o abacate. Por serem "ricos em gordura, mantêm-nos saciados por mais tempo, porque demoram mais tempo a digerir. Mas podem fazer com que nos sintamos pesados", explicou Kelly Pritchett, da Academia Americana de Nutrição e Dietética, ao site The Healthy.

Já os alimentos ultraprocessados e com alto teor de açúcar refinado devem ser evitados por outra razão. O que acontece quando ingerimos este tipo de carboidratos é que o nosso corpo fica com picos de energia momentâneos devido ao açúcar, que depois se dissipa rapidamente. Como consequência, perdemos força nos músculos.

Por último, os especialistas aconselham a não beber álcool antes da prática de exercício, pois este favorece o aparecimento de cãibras, contribui para a perda de massa muscular e tem ainda efeitos negativos sobre o sistema nervoso.